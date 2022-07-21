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感染後8天死亡！6大QA秒懂「馬堡病毒」　康復後精液仍有傳染力

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

▲馬堡病毒（Marburg virus）有超高致死率。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

實習記者李鎮宇／整理報導

根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，非洲迦納出現馬堡病毒（Marburg virus）案例，造成2名死亡病例，它是種傳染力極強的病毒，目前沒有治療辦法，在過去疫情中致死率曾高達88％。究竟馬堡病毒是什麼、感染途徑、症狀與如何治療預防，《ETtoday新聞雲》記者為大家解答這些疑惑。

Q1：馬堡病毒是什麼？

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A1：馬堡病毒（Marburg virus）又名青猴症病毒、馬爾堡病毒，與伊波拉病毒（Ebola virus）相近。該病毒最早在1967年德國馬爾堡被發現，當時有人接觸到非洲的猴子而生病，後來法蘭克福（Frankfurte）和貝爾格萊德（Belgrade）也相繼出現案例。

Q2：感染的源頭為何？

A2：感染源經過調查後，確定為來自非洲烏干達的「非洲青猴」，但仍有其他傳染途徑，例如長期在礦坑工作、在蝙蝠棲息的洞穴活動的人等。雖然本次是迦納的疫情，但以下非洲國家都曾出現過：

1.南非（South Africa）
2.肯亞（Kenya）
3.剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）
4.烏干達（Uganda）
5.津巴布韋（Zimbabwe）
6.安哥拉（Angola）

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲感染源為來自烏干達的「非洲青猴」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

Q3：爆發史有哪些？

A3：以下為過去的主要爆發，例如1998年到2000年的剛果民主共和國，154起病例中就有128個死亡；2005年的安哥拉，374起病例有329人死亡；近10年內的烏干達，有18例感染，共7人死亡。

Q4：症狀有什麼？

A4：WHO表示，感染後症狀大致可分為兩類，初期和三天後出現的症狀。

（一）初期症狀：
1.發燒
2.劇烈頭痛
3.肌肉疼痛

（二） 3天後可能出現的症狀：
1.腹瀉
2.腹痛
3.噁心
4.嘔吐

除了以上常見的症狀外，還可能會有「神志不清、兩眼無神、臉部扭曲、面無表情、長時間昏睡」的情形發生，更為嚴重的患者在不同身體部位，會有出血的狀況發生，這現象出現8天到9天後，則會器官衰竭而死。

Q5：傳播途徑為何？

A5：除了前面提到的「非洲青猴」和「豬」外，主要病毒帶原者為「埃及果蝠」。病毒會透過人類的體液，或是靠接觸傳染，甚至在患者康復以後，精液與血液仍有傳染力。

Q6：怎麼預防與治療？

A6：世界衛生組織稱，「目前此病毒沒有特別的治療方法，也沒有疫苗」，為了減緩病情，有在開發血清、藥物、免疫治療等等；至於該如何預防和控制，有專家提出，「非洲居民應該避免食用野生動物肉類，也要避免處理叢林肉」。此外，康復後的男性在發生關係時，一年內務必配戴保險套，或兩次精液都呈現陰性。當然最重要的，還是避免與患者發生肢體接觸。

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