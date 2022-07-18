迦納出現2起「馬堡病毒」死亡病例！目前無藥可醫　致死率曾達88%

▲非洲安哥拉2005年曾爆發馬堡病毒疫情。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

非洲迦納衛生部門17日表示，當地出現2起馬堡病毒死亡病例，這是一種傳染力極強的疾病，和伊波拉病毒屬於同一科，目前沒有治療方法，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，馬堡病毒在過去疫情中致死率曾高達88％。

根據《路透社》報導，迦納衛生部門表示，有兩名患者近日在南部阿散蒂大區（Ashanti region）的醫院死亡，經塞內加爾實驗室檢驗過後確認感染馬堡病毒（Marburg virus）。這是西非第二次爆發馬堡疫情，去年幾內亞曾出現一例，但沒有發現進一步病例。

迦納當局已經隔離至少98名接觸者，目前都未出現症狀。WHO非洲辦公室主任莫蒂（Dr. Matshidiso Moeti）表示，「迦納當局迅速做出反應，為可能的疫情做好準備，因為若不立即採取行動，馬堡疫情很容易失控。」

馬堡病毒是透過果蝠傳染給人類，再經由液體在人與人之間傳播，目前還沒有治療方法，具體症狀包含頭痛、發燒、肌肉疼痛、吐血與出血。自1967年以來，非洲南部與東部已經出現十多次馬堡疫情，WHO指出，在過去的疫情中，取決於病毒株種類和病人管理的差異，死亡率從24％至88％不等。

WHO表示，馬堡病毒第一次是出現在1967年的德國，當時造成7人死亡，後來在非洲的安哥拉、剛果、肯亞、南非和烏干達都曾出現疫情。醫生指出，雖無具體治療方法，但透過大量飲水、治療特定症狀，還是能大幅降低死亡率。