支持度亮紅燈！民調下滑6.8%　侯友宜：會讓新北蛻變進步

記者崔至雲／新北報導

2022新北市長選戰，民進黨派出前交通部長林佳龍，挑戰國民黨籍現任市長侯友宜，據最新媒體民調顯示，侯友宜防疫滿意度仍是六都最高，不過下滑了6.8%，顯示國民黨在新北優勢不再。對此，侯友宜回應，民調高或低感謝大家關心，扮演好市長角色且全力以赴市政，讓新北蛻變進步。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

《菱傳媒》今（20）日公布最新民調，侯友宜支持度民調高過對手林佳龍近20%，不過民進黨已成為新北市第一大黨。侯友宜表示，最重要的是要全力把新北市工作做好，民眾關心的大小事，都會盡力地把它完成，讓民眾滿意。至於民調有高有低，謝謝大家的關心，會全力以赴推動好市政，回饋市民對我們的期待。

針對外界傳出已經安排好競選團隊架構？侯友宜強調，市長的角色，每一天都珍惜，好好做事才是市民所盼望的，全力以赴拚市政，讓新北市不斷蛻變、成長進步，會帶著市政團隊做好市政工作。

至於前兩天，侯友宜跟議員參選人一同拍攝定裝照，除了新北市的參選人們要合照，就連來自南投、屏東等縣市的議員，特地北上找侯友宜合體，儼然成了藍營「全台母雞」。侯友宜則說，只要願意為台灣這塊土地奉獻、認真努力做事，都願意一起並肩作戰。

