俄外長「不允許」來自烏克蘭的威脅　包括未來決定獨立的國家領土

▲俄羅斯外長表示，不允許來自烏克蘭的武力威脅。圖為烏克蘭海馬斯火箭彈。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日接受官媒訪問表示，隨著烏克蘭從西方國家獲得遠程武器，俄羅斯在烏克蘭的目標將會改變，俄羅斯不允許來自烏克蘭領土的威脅，包括未來決定成為獨立共和國的領土。

根據《俄新社》報導，拉夫羅夫表示，「我們不能允許任何由澤倫斯基，或任何將取代他的人，利用烏克蘭所控制得武器，對我們的領土或宣布獨立的共和國領土，或那些希望獨立決定未來的共和國的領土構成直接威脅」。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）



拉夫羅夫指出，隨著西方繼續向烏克蘭提供包括海馬斯（HIMARS）在內的更多遠程武器，俄羅斯在烏克蘭行動的地理目標，將進一步遠離當前路線。

拉夫羅夫說，「我們的安全不應受到威脅，烏克蘭領土不應受到軍事威脅，這一目標仍然存在，遠不只是頓內茨克和盧甘斯克，還有赫爾松州、扎波羅熱州等一些地區，而且這個過程還在繼續，在穩步、持續地進行下去。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完