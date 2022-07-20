　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄外長「不允許」來自烏克蘭的威脅　包括未來決定獨立的國家領土

▲▼烏克蘭反駁俄軍聲稱，海馬斯多管火箭遭到摧毀。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

▲俄羅斯外長表示，不允許來自烏克蘭的武力威脅。圖為烏克蘭海馬斯火箭彈。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日接受官媒訪問表示，隨著烏克蘭從西方國家獲得遠程武器，俄羅斯在烏克蘭的目標將會改變，俄羅斯不允許來自烏克蘭領土的威脅，包括未來決定成為獨立共和國的領土。

根據《俄新社》報導，拉夫羅夫表示，「我們不能允許任何由澤倫斯基，或任何將取代他的人，利用烏克蘭所控制得武器，對我們的領土或宣布獨立的共和國領土，或那些希望獨立決定未來的共和國的領土構成直接威脅」。

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

拉夫羅夫指出，隨著西方繼續向烏克蘭提供包括海馬斯（HIMARS）在內的更多遠程武器，俄羅斯在烏克蘭行動的地理目標，將進一步遠離當前路線。

拉夫羅夫說，「我們的安全不應受到威脅，烏克蘭領土不應受到軍事威脅，這一目標仍然存在，遠不只是頓內茨克和盧甘斯克，還有赫爾松州、扎波羅熱州等一些地區，而且這個過程還在繼續，在穩步、持續地進行下去。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆：你把萬華人抬走了
12星座下旬後運勢曝！這3類人「財運旺到爆」
快訊／台鐵區間車故障！南港到基隆停駛
28歲小倆口買「1460萬預售屋」！實戰經驗曝　全場羨慕炸
快訊／對陳時中喊「金融業詐騙集團」被架離　男子身分曝光
Netflix推新收費模式　「1情況」加收90元
快訊／潤泰集團被南山人壽拖累？潤泰全、潤泰新今晚10時說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟籲各國砍天然氣需求15%　對抗俄國藉供氣勒索

俄外長「不允許」來自烏克蘭的威脅　包括未來決定獨立的國家領土

綠色和平：中國正加速批准「新燃煤電廠」計畫

馬斯克自曝已跟「另一個我」對話　把大腦資訊上傳雲端

冷血韓男！勒斃同居女友「伴屍2天」　用Netflix爽追劇還叫外送

兒刺殺安倍！山上徹也母「想繼續信統一教」　捐款到破產也甘願

全美最大「胡佛水壩」爆炸！遊客目睹蕈狀黑煙竄天　火災警報大響

偷帶1400萬元「畢卡索」畫作草稿　男硬闖機場慘被攔截

斯里蘭卡恐爆新抗爭！分析：新總統老謀深算　將嚴厲鎮壓抗議活動

警察犯罪側寫師涉性侵！摩鐵催眠誘姦女學員　曾客串韓劇《信號》

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

《周遊記2》梁靜茹.張藝興驚喜現身　周杰倫遭酸「6年寫6首歌」曝苦衷

墨西哥人金錢觀大不同！ 月光族領薪就花享受生活

歐盟籲各國砍天然氣需求15%　對抗俄國藉供氣勒索

俄外長「不允許」來自烏克蘭的威脅　包括未來決定獨立的國家領土

綠色和平：中國正加速批准「新燃煤電廠」計畫

馬斯克自曝已跟「另一個我」對話　把大腦資訊上傳雲端

冷血韓男！勒斃同居女友「伴屍2天」　用Netflix爽追劇還叫外送

兒刺殺安倍！山上徹也母「想繼續信統一教」　捐款到破產也甘願

全美最大「胡佛水壩」爆炸！遊客目睹蕈狀黑煙竄天　火災警報大響

偷帶1400萬元「畢卡索」畫作草稿　男硬闖機場慘被攔截

斯里蘭卡恐爆新抗爭！分析：新總統老謀深算　將嚴厲鎮壓抗議活動

警察犯罪側寫師涉性侵！摩鐵催眠誘姦女學員　曾客串韓劇《信號》

台灣用電量「創歷史新高」！前10名都在今年　台電3妙招省錢遭酸爆

40年老友看陳時中的斜槓人生　「政壇唯二牙醫虎口拔牙」

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆：你把萬華人抬走了

歐盟籲各國砍天然氣需求15%　對抗俄國藉供氣勒索

一次考到2證照！邵庭認「不是計劃中」開心學新事物：前進的感覺很棒

董事鬧空窗？　如興：尋獲撤換董事代表人改派書正本

潔哥上廁所門被1歲女打開　2路人經過目睹…她崩潰求：別跟我相認

盧秀燕右腳驚成「小腫腿」！1原因釀微血管破裂　醫要求：休息2天

快訊／台鐵區間車「松山=南港」故障延誤　卡30分鐘回不了家氣炸

蝦仁藍到像阿凡達？丟丟妹狠虧爆料同行「要去上課」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

1個表情符號各自解讀！　「性暗示最強emoji」小心職場誤用

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

神戶男跳月台撞JR列車　反彈重擊5名女送醫

加密貨幣平台破產潮　數百萬幣圈玩家錢遭卡死

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

美股早盤道瓊大漲500點　專家：大規模戰術性反彈

土耳其的復仇！普丁罰站50秒畫面曝光

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

韓男勒斃同居女友「伴屍2天」 追劇叫外送

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

動物園亂拍籠子　她慘被猴子「狠扯頭皮」撞欄杆

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

企業財報佳　美股收高754點！台積電ADR漲逾3%

女連續生5雙胞胎　夫照顧10孩崩潰離家

更多熱門

相關新聞

烏軍重挫瓦格納傭兵　前線畫面曝光

烏軍重挫瓦格納傭兵　前線畫面曝光

烏克蘭軍隊屢傳捷報，最新消息指出，俄羅斯瓦格納集團的一群傭兵被烏克蘭第58獨立機步旅殲滅。另外，烏克蘭向立陶宛購買的無人機也立下大功，偵測到18輛俄羅斯軍車，回報座標後立刻砲擊將其全數摧毀。

即／敘利亞宣布與烏克蘭斷交

即／敘利亞宣布與烏克蘭斷交

白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

烏希望冬季前打贏　普丁：基輔沒意願履行和平協議

烏希望冬季前打贏　普丁：基輔沒意願履行和平協議

普丁「走路拐腳」被揪2關鍵原因

普丁「走路拐腳」被揪2關鍵原因

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

《全明星４》完整名單曝光！　

丟丟妹「被同行爆料」緊急回應

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面