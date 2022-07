俄外長「不允許」來自烏克蘭的威脅　包括未來決定獨立的國家領土

▲俄羅斯外長表示,不允許來自烏克蘭的武力威脅。圖為烏克蘭海馬斯火箭彈。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)20日接受官媒訪問表示,隨著烏克蘭從西方國家獲得遠程武器,俄羅斯在烏克蘭的目標將會改變,俄羅斯不允許來自烏克蘭領土的威脅,包括未來決定成為獨立共和國的領土。

根據《俄新社》報導,拉夫羅夫表示,「我們不能允許任何由澤倫斯基,或任何將取代他的人,利用烏克蘭所控制得武器,對我們的領土或宣布獨立的共和國領土,或那些希望獨立決定未來的共和國的領土構成直接威脅」。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。(圖/路透社)



拉夫羅夫指出,隨著西方繼續向烏克蘭提供包括海馬斯(HIMARS)在內的更多遠程武器,俄羅斯在烏克蘭行動的地理目標,將進一步遠離當前路線。

拉夫羅夫說,「我們的安全不應受到威脅,烏克蘭領土不應受到軍事威脅,這一目標仍然存在,遠不只是頓內茨克和盧甘斯克,還有赫爾松州、扎波羅熱州等一些地區,而且這個過程還在繼續,在穩步、持續地進行下去。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完