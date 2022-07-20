　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

綠色和平：中國正加速批准「新燃煤電廠」計畫

▲▼黑龍江省哈爾濱一家燃煤電廠周邊街景，中國限電相關資料照。（圖／路透）

▲中國正在加速批准設立新的燃煤電廠。（圖／路透）

文／中央社

國際性非政府組織「綠色和平組織」（Greenpeace）今天指出，中國今年加速批准設立新的燃煤發電廠，當局試圖降低因缺電導致經濟受創的風險。

法新社報導，中國是舉世最大溫室氣體排放國，國家主席習近平去年矢言自2026年起逐步減少使用煤炭，以此作為雄心勃勃國家氣候承諾其中一環。

然而，即使全球各地都感受到氣候變遷帶來的致命性衝擊，由於中國政府聚焦因應經濟挑戰，倡議人士擔心那些目標恐怕難以達成。

據綠色和平組織研究顯示，今年首季中國監管機構一共批准總裝置容量8.63 GW（gigawatt，百萬瓩）的燃煤電廠計畫。環保人士指出，這已接近去年批准燃煤電廠總裝置容量的一半。

綠色和平北京辦公室氣候與能源項目主任吳婧涵說：「打造更大燃煤發電能量不會給中國帶來能源安全…中國燃煤電廠產能過剩，電力不足源自於發電、電網、負載和儲存上整合不良。」

中國批准新燃煤電廠數量去年中曾經下降，但因供給短缺而普遍停電後，這個數字同年稍晚不減反增。

中國今夏遭遇威力強大熱浪侵襲，家庭和企業啟動冷氣，用電量激增。中國約6成電力供應來自燃煤，當局已要求本國煤炭業者今年將產能增加3億噸。

嚴厲的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策和延長的供應鏈中斷，導致中國經濟發展停滯。當局正研議推動大規模基礎建設計畫來刺激成長，而此舉將極度仰賴煤電。

中國是全球最大煤炭生產和消費國，並已承諾碳排放於2030年前達到最高峰。分析家擔心，經濟目標恐怕會讓中國偏離此一承諾。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆：你把萬華人抬走了
12星座下旬後運勢曝！這3類人「財運旺到爆」
快訊／台鐵區間車故障！南港到基隆停駛
28歲小倆口買「1460萬預售屋」！實戰經驗曝　全場羨慕炸
快訊／對陳時中喊「金融業詐騙集團」被架離　男子身分曝光
Netflix推新收費模式　「1情況」加收90元
快訊／潤泰集團被南山人壽拖累？潤泰全、潤泰新今晚10時說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟籲各國砍天然氣需求15%　對抗俄國藉供氣勒索

俄外長「不允許」來自烏克蘭的威脅　包括未來決定獨立的國家領土

綠色和平：中國正加速批准「新燃煤電廠」計畫

馬斯克自曝已跟「另一個我」對話　把大腦資訊上傳雲端

冷血韓男！勒斃同居女友「伴屍2天」　用Netflix爽追劇還叫外送

兒刺殺安倍！山上徹也母「想繼續信統一教」　捐款到破產也甘願

全美最大「胡佛水壩」爆炸！遊客目睹蕈狀黑煙竄天　火災警報大響

偷帶1400萬元「畢卡索」畫作草稿　男硬闖機場慘被攔截

斯里蘭卡恐爆新抗爭！分析：新總統老謀深算　將嚴厲鎮壓抗議活動

警察犯罪側寫師涉性侵！摩鐵催眠誘姦女學員　曾客串韓劇《信號》

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

《周遊記2》梁靜茹.張藝興驚喜現身　周杰倫遭酸「6年寫6首歌」曝苦衷

墨西哥人金錢觀大不同！ 月光族領薪就花享受生活

歐盟籲各國砍天然氣需求15%　對抗俄國藉供氣勒索

俄外長「不允許」來自烏克蘭的威脅　包括未來決定獨立的國家領土

綠色和平：中國正加速批准「新燃煤電廠」計畫

馬斯克自曝已跟「另一個我」對話　把大腦資訊上傳雲端

冷血韓男！勒斃同居女友「伴屍2天」　用Netflix爽追劇還叫外送

兒刺殺安倍！山上徹也母「想繼續信統一教」　捐款到破產也甘願

全美最大「胡佛水壩」爆炸！遊客目睹蕈狀黑煙竄天　火災警報大響

偷帶1400萬元「畢卡索」畫作草稿　男硬闖機場慘被攔截

斯里蘭卡恐爆新抗爭！分析：新總統老謀深算　將嚴厲鎮壓抗議活動

警察犯罪側寫師涉性侵！摩鐵催眠誘姦女學員　曾客串韓劇《信號》

台灣用電量「創歷史新高」！前10名都在今年　台電3妙招省錢遭酸爆

40年老友看陳時中的斜槓人生　「政壇唯二牙醫虎口拔牙」

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆：你把萬華人抬走了

歐盟籲各國砍天然氣需求15%　對抗俄國藉供氣勒索

一次考到2證照！邵庭認「不是計劃中」開心學新事物：前進的感覺很棒

董事鬧空窗？　如興：尋獲撤換董事代表人改派書正本

潔哥上廁所門被1歲女打開　2路人經過目睹…她崩潰求：別跟我相認

盧秀燕右腳驚成「小腫腿」！1原因釀微血管破裂　醫要求：休息2天

快訊／台鐵區間車「松山=南港」故障延誤　卡30分鐘回不了家氣炸

蝦仁藍到像阿凡達？丟丟妹狠虧爆料同行「要去上課」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

1個表情符號各自解讀！　「性暗示最強emoji」小心職場誤用

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

神戶男跳月台撞JR列車　反彈重擊5名女送醫

加密貨幣平台破產潮　數百萬幣圈玩家錢遭卡死

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

美股早盤道瓊大漲500點　專家：大規模戰術性反彈

土耳其的復仇！普丁罰站50秒畫面曝光

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

韓男勒斃同居女友「伴屍2天」 追劇叫外送

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

動物園亂拍籠子　她慘被猴子「狠扯頭皮」撞欄杆

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

企業財報佳　美股收高754點！台積電ADR漲逾3%

女連續生5雙胞胎　夫照顧10孩崩潰離家

更多熱門

相關新聞

循環杯推動如臨時抽考！業界曝3大問題

循環杯推動如臨時抽考！業界曝3大問題

7月1日起環保署減塑新政策上路，民眾自帶飲料杯，店家必須提供5元優惠，不過環保團體走訪業者發現，政府如「臨時抽考」的禁用一次性塑膠政策困擾業界，且有自備容器比例低、清潔規範不足和政策落實不一等3大問題。

台中PM2.5大幅改善　市區直眺玉山群峰

台中PM2.5大幅改善　市區直眺玉山群峰

環團喊「號召5千人附議」爭取海保法

環團喊「號召5千人附議」爭取海保法

俄天然氣減供　歐洲考慮「重返」燃煤發電

俄天然氣減供　歐洲考慮「重返」燃煤發電

環團調查：5成中小企業支持300元以上碳定價

環團調查：5成中小企業支持300元以上碳定價

關鍵字：

綠色和平燃煤電廠

讀者迴響

熱門新聞

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

《全明星４》完整名單曝光！　

丟丟妹「被同行爆料」緊急回應

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面