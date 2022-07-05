循環杯推動如臨時抽考！　業界曝3大問題：自備容器比例低

▲業界反映，民眾自備容器比例仍低。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

7月1日起環保署減塑新政策上路，民眾自帶飲料杯，店家必須提供5元優惠，不過環保團體走訪業者發現，政府如「臨時抽考」的禁用一次性塑膠政策困擾業界，且有自備容器比例低、清潔規範不足和政策落實不一等3大問題。

綠色和平說明，台灣自喊出2030年禁用四項一次性塑膠用品，偶有新規推行，至今卻未有減塑時程表，這次走訪9大餐飲服務相關產業，包括連鎖手搖飲料、咖啡、速食等產業中具代表性業者，以及產業公協會，和循環服務提供業者等。綠色和平表示，訪查於2021下半年進行，並以大型連鎖業者為主，合計分店數近2000家。綠色和平減塑專案主任唐安說，「業界反映3大問題，包含自備容器比例低、清潔規範不足和政策落實不一致等現況」

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唐安指出，業者普遍認同國際減塑趨勢與現行政策，也直指政府提供資源太少，缺乏配套措施，減塑路徑不清晰，且忽略業者轉型需求，建議政府應提出更宏觀與前瞻的整體策略，必須立刻展開跨部會合作，環保署、衛福部、經濟部和教育部都責無旁貸。

綠色和平點出，減塑政策立意良善但實施以來成效不彰，很大原因是限塑政策管制對象及方式複雜，加上對業者及民眾教育宣導推廣的積極度與力道不足，造成業者及民眾不僅資訊接受混亂，且實行意願低落。

另外，綠色和平表示，受訪業者有超過半數贊同對一次用塑膠開始收費，並且支持由政府或第三方成立「減塑基金」協助產業推動轉型，此舉能刺激消費者改用循環容器的意願，有助於改變產業生態。