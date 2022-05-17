環團調查：5成中小企業支持300元以上碳定價　8成願承擔轉型責任

▲氣候變遷因應法目前在立法院進行審查，但碳費等多項條文仍被保留。（圖／記者陳詩璧攝）



記者許展溢／台北報導

台灣《氣候變遷因應法》目前已在立法院進行審查，綠色和平今（17日）指出，該法中與企業密切相關的碳定價章節，目前僅知徵收對象為碳排大戶，詳細方法尚未有任何細節，讓不少中小企業陷入「碳焦慮時代」，甚至有企業為搶買碳權而遭詐騙，調查顯示8成受訪企業願與排碳大戶承擔轉型責任，超過5成支持300元以上碳定價。

綠色和平說明，這次委託時勢公司發表「2022台灣中小製造業碳管制意向調查報告」，多數企業期待碳費用於補助設備升級、碳盤查及發展再生能源，將近8成受訪企業接受碳費擴大徵收範圍，願意與排碳大戶共同承擔轉型責任，有超過5成受訪企業支持碳費接軌國際，徵收每噸至少新台幣300元。

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綠色和平專案主任洪昇邦主任表示，多數受訪企業支持淨零轉型政策，但大多不了解實際執行內容，因此深感威脅，中小企業主面對碳費的態度，是將其視為投資一個氣候保險，希望政府妥善利用這筆共同投資幫助企業轉型，若政府只顧忌收錢會得罪企業，不敢訂出合理的收費，就像是勞師動眾打造出一個大豬公撲滿出來，最後只放幾個銅板進去，反而徒增行政成本，白忙一場。

台灣化學產業協會秘書長曾繁銘說，近年產業界面臨最重要議題就是全球淨零排放，包括臺灣在內，全球有已逾135個國家和地區承諾淨零排放，此趨勢影響人類生活、產品製造、經濟發展、法規政策制定，化學產業也必須要盡快掌握趨勢、調查現況、擬淨零碳排策略。

綠色和平最後針對氣候變遷因應法提出以下3建議：

1、政府承諾以碳費啟動輔導，中小企業加強淨零政策宣導，並儘速啟動輔導機制，全面支援碳盤查；

2、政府規劃並公布碳底價和未來擴充路線圖，讓中小企業也能為未來的碳費徵收及早規劃和準備，投資產業低碳升級；

3、加入碳費監管機制，《氣候變遷因應法》內應增設院級監管單位及成效審核機制，確保全套碳管制政策合理且符合產業轉型需求，確保中小企業的訴求在未來得到回應。