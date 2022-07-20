法務部「戒菸就贏」贏家齊聚雲二監　8組收容人獲12萬獎金

▲曾吸菸27年每天1.5包菸的李㼈成功戒菸至今已經12年了，深深感受到5大戒菸好處今日大方與受刑人分享。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

法務部自2010年起舉辦收容人「戒菸就贏比賽」，更設置「收容人專屬戒菸成功特別獎」3萬元1組及6千元6組；2022戒菸就贏比賽，全國戒菸成功貳獎之一(獎金6萬元)及收容人首獎(獎金3萬元)都獎落雲二監，矯正署長黃俊棠特別率陳淑麗、周子寒、李㼈、唐玲等義工今（20）日於雲二監辦理受刑人戒菸分享及頒獎。

「2022戒菸就贏比賽」全國904組收容人報名戒菸，其中雲林第二監獄莊姓收容人抽中全國戒菸成功貳獎、黃姓收容人獲得收容人專屬成功戒菸獎首獎。矯正署長黃俊棠表示，2010至今收容人吸菸率下降11.2%，「戒菸就贏比賽」不僅幫助收容人再健康一點，更能贏得家人的信心與尊重，法務部未來會更積極辦理與鼓勵，目標至少一次幫助上千組收容人戒菸。

▲「2022戒菸就贏比賽」矯正署長黃俊棠特別率陳淑麗、周子寒、李㼈、唐玲等義工今（20）日於雲二監辦理受刑人戒菸分享及頒獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

董氏基金會執行長姚思遠表示，感謝「許明傳社會福利公益信託基金」提供「2022戒菸就贏比賽」所有的獎金，也包含今天「收容人專屬戒菸成功特別獎」3萬元一組及6千元六組。今年收容人很旺，除了七組收容人專屬獎項外，還有一組收容人抽中全國戒菸成功的貳獎-6萬元獎項，也就是說，戒菸成功且抽到獎的收容人今年總共8組，其中全國貳獎及收容人首獎都獎落雲林第二監獄。

經吸菸27年每天1.5包菸的李㼈成功戒菸至今已經12年了，深深感受到5大戒菸好處今日大方分享，李㼈說「戒菸是尊重自己與珍視家人的展現」，鼓勵收容人以更積極的態度戒菸與面對自己的人生。

從「性感女星」到「戒菸女星」、「抗癌女星」的唐玲，坦承以前吸菸超過25年，而且菸癮很大，後來因為上帝的感召加上遇到很棒的戒菸醫師，才得以把菸戒掉，但也因為太慢戒菸，這幾年接連經歷發現罹患胃癌與卵巢癌，以及後續的手術。唐玲說「罹癌不是偶然，吸菸是最大因素」，鼓勵所有收容人為健康設停損點，戒菸及早。

全國貳獎6萬元得獎組收容人莊同學表示，這次戒菸主要是入監以來都是阿公阿嬤來探望及寄錢供他日常所需，本應該是自己賺錢養阿公阿嬤，卻讓阿公在疫情嚴峻下還要出門上班賺錢，所以利用這機會下定決心戒菸，一方面省下買菸的錢，減輕家人的負擔，一方面是讓自己身體變健康，出去後才能工作奉養回報阿公阿嬤的不離不棄。

▲李㼈（左）說「戒菸是尊重自己與珍視家人的展現」，鼓勵收容人以更積極的態度戒菸與面對自己的人生。（圖／記者蔡佩旻攝）

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