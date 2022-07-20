蔡英文一席話讓他點頭轉戰新北　林佳龍：中間轉折也蠻「順時中」

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍20日表示，自己原本有意參選2022年台北市長，但是當時他就是備而不爭，自己好像是草船借箭，而自己直到被徵召的半個月前，他才知道前衛福部長陳時中有意參選，也因為民進黨主席蔡英文的一席話，才讓他點頭同意轉換戰場。

林佳龍中午接受YahooTV《齊有此理》主持人王時齊專訪，他劈頭就自嘲「很難搞」，自己在去年因為太魯閣號事故辭去交通部長，當時蔡英文就認為他應該從選舉中重新站起來，並且提及考慮參選六都市長的可能性。

林佳龍說，自己基於要善後事故，所以當時沒有答應，後來他參與台中市第二選舉區立委補選，自己臨危受命，最後還打了漂亮一仗，蔡英文才又再度提起「應該重返政壇了」。

林佳龍透露，蔡英文後來邀請他和妻子廖婉如到官邸吃飯，大家無所不聊，就連當初自己有意參選台北市長，蔡英文也沒有試探或抱怨，對於他先前拋出的「首都願景的12門課」，蔡英文也認為很棒，可以繼續談。

林佳龍指出，自己被蔡英文說服的最大原因，主要是因為一席「當初學運世代的五、六年級生大家要上場了」，看著過去很多夥伴都有精彩的歷練，現在集結投入這次九合一六都選舉，他算是帶頭大哥覺得不能缺席。

林佳龍坦言，他可以理解民進黨的支持者內心的焦急，也可以理解他們希望陳時中要選台北市，事實上自己一直就是備而不爭，並沒有固執到非選不可，現在回過頭來看兩人的出場，這中間的轉折也是蠻「順時中」。

林佳龍表示，蔡英文對於六都選舉有她的整體佈局，而他自己也有主觀的想法，這之間當然就包括雙北與台中，因此當他提出「大台北首都圈的十二堂課」時，其實自己也是在試探，起初蔡英文鼓勵他繼續談，讓自己一度以為蔡英文放棄說服了，「想不到課才上到一半就被叫去選新北」。

林佳龍更笑說，如果當時沒有他草船借箭、出來擋子彈，這2個多月就只有藍白對手蔣萬安、黃珊珊的聲量，現在既然已經徵召，出場的不管是「龍中配」或「中龍配」都以大局為重，這轉折也蠻順時中的。