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NCC修編制新設「網際網路傳播治理處」　掌網路監理業務

▲▼ NCC修法新增「網際網路傳播治理處」強調網路治理（圖／NCC）
▲ NCC通過編制修法草案，新增「網際網路傳播治理處」強調網路治理（圖／NCC）

記者陳世昌／台北報導

NCC（通傳會）20日通過編制表修正草案，新增網際網路傳播治理處、網際網路外部專責機構，移撥基礎處、射頻資源管理處相關業務到數位發展部，同時調整基礎處掌理事項。

發言人翁柏宗說明，這次調整是為配合NCC組織法修改所做的調整，因NCC新增網際網路傳播治理政策規與推廣業務，新設「網際網路傳播治理處」，另將「基礎設施與資通安全處」及「射頻與資源管理處」二處所遺業務合併設置「基礎設施處」

NCC編制表修正草案將函送政院核定後實施。

根據草案內容，網際網路傳播治理處負責降網路傳播治理政策制定規劃與推動，包含：
一、網際網路使用者權益促進機制之規劃
二、 網際網路傳播問責機制之推動
三、網際網路識讀及公民培力策進之規劃與推動
四、網際網路傳播治理發展趨勢及使用者行為研析調查
五、網際網路傳播爭議協處機制之規劃
六、跨域網際網路傳播治理之合作交流與協調

NCC內容處長黃文哲強調，傳播治理意謂不再是單純網路監理、管理的概念。

有關新設立的網際網路外部專責機構（財團法人），負責協助網際網路傳播治理政策推動，包含：
一、協助網際網路傳播治理政策之執行
二、多方利害關係人會議之召集與自律推動
三、協助執行各機關委託事項

▲▼交通部,NCC大樓,通傳會。（圖／記者邱倢芯攝）
▲,NCC大樓。（圖／資料照片）

NCC重新調整基礎設施處掌理事項如下:
一、通訊傳播網路建設、審驗及檢驗之監督管理。
二、通訊傳播網路管理法規、技術規範訂定、修正之研擬。
三、通訊傳播網路驗證機構之認可及監督管理。
四、通信動員分類計畫、通訊傳播事業災害防救業務之規劃、執行、監督管理及評核。
五、專用電信網路與業餘無線電管理法規訂定、修正之研擬及監督管理。
六、通訊傳播管制射頻器材與終端設備認證管理法規訂定、修正之研擬及審驗作業管理。
七、通訊傳播管制射頻器材與終端設備認證之測試機構、驗證機構之認可及監督管理。
八、通訊傳播管制射頻器材及終端設備認證之國際交流合作。
九、本會資訊應用服務與資訊安全之策略規劃及管理。
十、其他有關電信網路與認證設備監督管理事項。

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