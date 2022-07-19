收到一堆「有急事找你」簡訊？ 　NCC有對策：三不五要



▲垃圾簡訊讓不少用戶感到相當困擾。（圖／記者廖婕妤翻攝）



記者陳世昌／台北報導



近來許多民眾手機或LINE收到大量來歷不明「有急事找你」及「投資、報明牌」等行銷簡訊，NCC(國家通訊傳播委員會)19日表示，經查該等簡訊並非電信事業個資外洩造成，而係由代發資訊業者或公司行號以隨機方式發送，目的在引誘民眾點取其上之超連結網址以加入該群組；NCC呼籲民眾收到簡訊時，應注意內容真實性，如有疑慮可向內政部警政署「165｣全民反詐騙網站或專線詢問。



NCC並提供民眾保持使用手機良好習慣的「三不五要」口訣，以加強保護個資與隱私安全：

一、 三不：

(一) 不瀏覽：不瀏覽可疑網站，以避免可能在手機使用者未注意情形下，自動下載軟體駭入手機，竊取手機內個資或隱私。

(二) 不連接：不連接可疑之Wi-Fi，具惡意接取點可能監聽手機使用者通訊內容，提升重要資訊洩露風險。

(三) 不下載：不下載可疑APP因為若APP取得手機管理者權限，可能導致手機上所有個資及隱私遭竊。



二、 五要：

(一) 要更新：要定期更新密碼，並應避免過於簡單之密碼，易遭駭客破解。

(二) 要備份：要更新軟體程式及備份資料，以避免舊版程式漏洞造成損害及資料遺失。

(三) 要關閉：要關閉未使用的Wi-Fi/藍牙/NFC等介面，以減少具惡意設備連接，降低手機被駭風險。

(四) 要加密：連接的Wi-Fi要開啟加密防護，可避免有心人監聽手機網路通訊取得重要資訊。

(五) 要刪除：手機不再用時要刪除機敏資料，可避免機敏資料遭他人擷取。



NCC並表示，行政院已訂頒「新世代打擊詐欺行動綱領」，又NCC業依該綱領要求電信事業配合治安機關共同辦理打擊犯罪詐騙，設定詐騙關鍵字阻攔及配合內政部警政署「165｣全民反詐騙平台執行停斷話措施，以共同防制犯罪發生。





▲詐騙手法再翻新！詐騙集團假冒政府發布補貼簡訊，附帶網站連結騙取民眾個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼。（圖／記者林悅翻攝，下同）



NCC強調，基於行政一體機關協力之立場，NCC除參與跨部會防詐平臺，亦邀集電信業者配合警政單位，針對電信詐騙之技術與手法研析防制對策。電信業者配合刑事局辦理相關防制措施，過去3年(108年~110年)成果合計(1)攔阻簡訊共2,823萬則、(2)停斷話14,849門號、(3)發送反詐宣導簡訊19,193 萬則。配合行政院「新世代打擊詐欺行動綱領」施行，未來每年成果指標將提高為(1)攔阻簡訊為3,000萬則、(2)停斷話5,000門、(3)發送反詐宣導簡訊1億2,000萬則。