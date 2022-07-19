　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收到一堆「有急事找你」簡訊？ NCC有對策：三不五要

▲垃圾簡訊讓不少用戶感到相當困擾。（圖／記者廖婕妤翻攝）
▲垃圾簡訊讓不少用戶感到相當困擾。（圖／記者廖婕妤翻攝）

記者陳世昌／台北報導

近來許多民眾手機或LINE收到大量來歷不明「有急事找你」及「投資、報明牌」等行銷簡訊，NCC(國家通訊傳播委員會)19日表示，經查該等簡訊並非電信事業個資外洩造成，而係由代發資訊業者或公司行號以隨機方式發送，目的在引誘民眾點取其上之超連結網址以加入該群組；NCC呼籲民眾收到簡訊時，應注意內容真實性，如有疑慮可向內政部警政署「165｣全民反詐騙網站或專線詢問。

NCC並提供民眾保持使用手機良好習慣的「三不五要」口訣，以加強保護個資與隱私安全：

一、 三不：
(一) 不瀏覽：不瀏覽可疑網站，以避免可能在手機使用者未注意情形下，自動下載軟體駭入手機，竊取手機內個資或隱私。
(二) 不連接：不連接可疑之Wi-Fi，具惡意接取點可能監聽手機使用者通訊內容，提升重要資訊洩露風險。
(三) 不下載：不下載可疑APP因為若APP取得手機管理者權限，可能導致手機上所有個資及隱私遭竊。

二、 五要：
(一) 要更新：要定期更新密碼，並應避免過於簡單之密碼，易遭駭客破解。
(二) 要備份：要更新軟體程式及備份資料，以避免舊版程式漏洞造成損害及資料遺失。
(三) 要關閉：要關閉未使用的Wi-Fi/藍牙/NFC等介面，以減少具惡意設備連接，降低手機被駭風險。
(四) 要加密：連接的Wi-Fi要開啟加密防護，可避免有心人監聽手機網路通訊取得重要資訊。
(五) 要刪除：手機不再用時要刪除機敏資料，可避免機敏資料遭他人擷取。

NCC並表示，行政院已訂頒「新世代打擊詐欺行動綱領」，又NCC業依該綱領要求電信事業配合治安機關共同辦理打擊犯罪詐騙，設定詐騙關鍵字阻攔及配合內政部警政署「165｣全民反詐騙平台執行停斷話措施，以共同防制犯罪發生。

▲詐騙手法再翻新！詐騙集團假冒政府發布補貼簡訊，並附帶偽「紓困4.0」的網站連結，騙取民眾個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼，詐光民眾血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）
▲詐騙手法再翻新！詐騙集團假冒政府發布補貼簡訊，附帶網站連結騙取民眾個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

NCC強調，基於行政一體機關協力之立場，NCC除參與跨部會防詐平臺，亦邀集電信業者配合警政單位，針對電信詐騙之技術與手法研析防制對策。電信業者配合刑事局辦理相關防制措施，過去3年(108年~110年)成果合計(1)攔阻簡訊共2,823萬則、(2)停斷話14,849門號、(3)發送反詐宣導簡訊19,193 萬則。配合行政院「新世代打擊詐欺行動綱領」施行，未來每年成果指標將提高為(1)攔阻簡訊為3,000萬則、(2)停斷話5,000門、(3)發送反詐宣導簡訊1億2,000萬則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了
桃捷「7天定期票」推5折優惠！　限時開賣
收到一堆「有急事找你」簡訊？ 　NCC有對策：三不五要
房租一口氣漲2.5萬！　27年老店被迫收攤
燒烤店老闆99％撞臉張國榮！　一模一樣網淚：哥哥回來了
7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　下秒爆哀號
Amber輸了！人夫被家暴「比台南Josh還慘」　結局網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】WEIDER威德眾星獎助計畫　助HBL球員成就威風人生

【廣編】攜手名導李惠仁　威德拍攝HBL獎助學金紀錄片

通勤族好康！桃捷「7天定期票」5折優惠　8月限時開賣

LIVE／副指揮官人選出爐　王必勝最新說明

男便當夾菜愈拉愈長！竟出現「1條黑蛇」　網崩潰：我要吐了

捷運開車門！司機突伸手「謎樣比劃」　原因長知識：發車前必做

母以為「跟上次一樣流掉」　21週奇蹟娃驚天一哭...醫救回創紀錄

收到一堆「有急事找你」簡訊？ NCC有對策：三不五要

請全家吃飯噴1萬！弟媳嬌喊「謝謝哥嫂」　超綠茶1動作網全看怒

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

【廣編】WEIDER威德眾星獎助計畫　助HBL球員成就威風人生

【廣編】攜手名導李惠仁　威德拍攝HBL獎助學金紀錄片

通勤族好康！桃捷「7天定期票」5折優惠　8月限時開賣

LIVE／副指揮官人選出爐　王必勝最新說明

男便當夾菜愈拉愈長！竟出現「1條黑蛇」　網崩潰：我要吐了

捷運開車門！司機突伸手「謎樣比劃」　原因長知識：發車前必做

母以為「跟上次一樣流掉」　21週奇蹟娃驚天一哭...醫救回創紀錄

收到一堆「有急事找你」簡訊？ NCC有對策：三不五要

請全家吃飯噴1萬！弟媳嬌喊「謝謝哥嫂」　超綠茶1動作網全看怒

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

幽靜豪宅別墅變毒品工廠！深夜開毒趴碰碰叫　警持槍攻堅逮人

天母惡雇主上銬畫面曝！住豪宅開海神　遭虐看護：要看到被判刑

iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

《聲林3》冠軍「親弟身份曝光」！　24歲打進職棒：他很酷

柯震東「初體驗」遇上溫柔姐姐引導　「處男轉大人」寫實過程曝光

台積電員工9大福利曝光！全場狂搖頭　給「2物」比較實際

【廣編】WEIDER威德眾星獎助計畫　助HBL球員成就威風人生

野生小S「素顏0偽裝」帶女兒過暑假！現身妖怪村被拍…秒變簽名會

台積電下跌4.5元守住490、萬海強漲逾8%！　台股小跌25點收在14694

20年的習慣！朋友借住他家「見廁所1幕」驚呆　網爆共鳴：我也是

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

生活熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

3年前被陳時中感動到哭…美女醫現不忍了「吐6字真言」！

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

快訊／台北中山區深夜無預警停電　962戶受影響

有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單曝光！

羨慕台北人！　北漂女嘆「2優勢」好嫉妒

最強雞白湯拉麵「雞吉君」宣布停業　網哭了

更多熱門

相關新聞

5G專網草案出爐　公、私企業申請效期十年

5G專網草案出爐　公、私企業申請效期十年

NCC(通傳會)13日通過《行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法》草案，也就是一般通稱的5G企業專網辦法，政府將指配特定頻段(4.8-4.9GHz)作為企業專網頻譜，申請案一律採書面審議、獲許可者效期10年，且只需負擔頻率使用費。NCC發言人翁柏宗表示，企業專網即日起供各界申請進行場域實驗，並於110年至111年間擇期開放執照申請。

求有再求好　避免侵害言論自由

求有再求好　避免侵害言論自由

大豐除息3元首日填息13%

大豐除息3元首日填息13%

NCC新草案　律師：侵言論自由

NCC新草案　律師：侵言論自由

通過NCC新草案　網路戒嚴時代將至

通過NCC新草案　網路戒嚴時代將至

關鍵字：

NCC

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面