　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

避免同性婚姻權也遭推翻　美眾院通過尊重婚姻法

▲▼ 同性婚姻,彩虹旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲最高法院先前推翻「羅訴韋德案」，終結憲法對墮胎權的保護後，美國聯邦眾議院今天通過法案保障同性婚姻權。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天通過法案保障同性婚姻權。最高法院先前推翻「羅訴韋德案」，終結憲法對墮胎權的保護後，保障同性婚姻與避孕管道的類似裁決前例連到遭到威脅。

綜合路透和法新社報導，由民主黨控制的眾院今天在47位共和黨議員相挺下，以267對157票通過「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act），以聯邦層級保障同性婚姻，並禁止任何人基於種族、性別而否定佳偶的婚姻有效性。

法案現將送到聯邦參議院進行表決。由於參院民主、共和兩黨議員人數各半，法案能否通過還很難說。

根據眾院版法案，最高法院假如撤銷對同性婚姻的認可，州政府可以限制這類婚姻，但必須承認在別州完成的合法婚姻。尊重婚姻法案同時保障跨種族婚姻。

最高法院6月24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v Wade）的判決先例，結束全美墮胎權的憲法保障。此舉讓各界憂心保守派大法官可能會再拿其他具里程碑意義的裁決開刀。

而同性婚依舊是部分共和黨人士和美國宗教右翼的目標，儘管蓋洛普民意測驗中心（Gallup）5月的民調顯示，71%美國民眾表示他們支持同性婚。

眾院並計劃於本週稍晚針對保障各項避孕管道的「避孕權利法案」（Right to Contraception Act）進行表決。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
潤泰集團被南山人壽拖累？　潤泰全、潤泰新雙雙跌停
台女星被瞞「試鏡日本AV女優」真的選中了！ 一聽月收入：要去
路人情侶驚喊「好大的土狗！」　阿母帶牠低頭快閃：差點害人吵架
快訊／《全明星4》完整名單曝光！翁滋曼確定參戰
陳時中突遇萬華抗議民眾！　她見「1畫面」轟：雙面人
戴口罩無意義！　他揭疫情1現況「剩台灣再戴」：快解禁
台灣恐飆「高溫39°C↑」破紀錄！　這4天熱到對人體有害
鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟都選這2處約會
李鴻淵拜拜畫面曝！　雙手持香虔誠鞠躬拜太子爺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

果香洗髮精聞起來像食物　女露營被189kg野熊「扭斷脖子」慘死

避免同性婚姻權也遭推翻　美眾院通過尊重婚姻法

2022最新「護照排名」出爐！日本蟬聯冠軍　台灣倒退2名位居第34

村莊辦葬禮！喪主「好心舉動」慘釀250人集體中毒　重症者失去意識

北韓軍搭船越線！文在寅政府遭控選前「調查草率」　1天內送回北韓

BA.5來襲！WHO點破歐洲「新冠盲區」：今年冬天可能很慘

羽生結弦引退留下璀璨！日媒盛讚：他是超越競技範疇的明星

2年前受虐領養！比特犬突然發動攻擊　女主人三分之二手臂被吃掉

烏克蘭希望「冬季前」打贏戰爭　普丁：基輔沒意願履行和平協議

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

果香洗髮精聞起來像食物　女露營被189kg野熊「扭斷脖子」慘死

避免同性婚姻權也遭推翻　美眾院通過尊重婚姻法

2022最新「護照排名」出爐！日本蟬聯冠軍　台灣倒退2名位居第34

村莊辦葬禮！喪主「好心舉動」慘釀250人集體中毒　重症者失去意識

北韓軍搭船越線！文在寅政府遭控選前「調查草率」　1天內送回北韓

BA.5來襲！WHO點破歐洲「新冠盲區」：今年冬天可能很慘

羽生結弦引退留下璀璨！日媒盛讚：他是超越競技範疇的明星

2年前受虐領養！比特犬突然發動攻擊　女主人三分之二手臂被吃掉

烏克蘭希望「冬季前」打贏戰爭　普丁：基輔沒意願履行和平協議

海關物聯網監控案向總統陳情、案子繞一圈又回到原點　拖車業氣到不行

防疫險救了這家人！違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

男星拍戲突心臟病發！　驚喜回歸八點檔網嗨：這下好看了

LIVE／散步當運動免戴口罩惹議　王必勝最新說明

斷軌雲宵飛車卡空中10分鐘！20遊客驚喊：芭比Q了　麗寶這樣說

陳其邁愛裸睡！陳建仁驚看他上空　過程曝光：有內褲

摺疊新機、智慧手錶都來了！三星發表會8／10登場　五大新品值得期待

外籍船員能好好休息了！　漁業署設29處盥洗室、14間祈禱室

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

美工刀隨機割頸！宜蘭男犯案原因曝　「毫無悔意」檢請求重判

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

神戶男跳月台撞JR列車　反彈重擊5名女送醫

1個表情符號各自解讀！　「性暗示最強emoji」小心職場誤用

加密貨幣平台破產潮　數百萬幣圈玩家錢遭卡死

美股早盤道瓊大漲500點　專家：大規模戰術性反彈

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

企業財報佳　美股收高754點！台積電ADR漲逾3%

法官裁定馬斯克推特收購案　10月進行審判

女連續生5雙胞胎　夫照顧10孩崩潰離家

即／安倍晉三國葬擬於9月27日舉行

普丁「走路拐腳」被揪2關鍵原因

英國熱到跑道融化　史上首次飆破40度

更多熱門

相關新聞

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

美國德州41歲女子盧卡斯(Tya Lucas)與比特犬海克力斯(Hercules)一起在客廳睡覺時，寵物犬突然發狂攻擊，導致她右手臂三分之二都被吃掉，腿部也被咬傷，幸好20歲女兒與女婿剛好返家，趕緊幫忙把狗拉開才保住一命。

韓國情院長「低調訪美」　協商應對北韓核試

韓國情院長「低調訪美」　協商應對北韓核試

氣溫飆43度　美國1億人收超高溫警告

氣溫飆43度　美國1億人收超高溫警告

美驅逐艦「班福特號」19日通過台灣海峽

美驅逐艦「班福特號」19日通過台灣海峽

大谷翔平投出3顆「異次元球種」　他驚呼全聯盟最強之一

大谷翔平投出3顆「異次元球種」　他驚呼全聯盟最強之一

關鍵字：

同性婚姻北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面