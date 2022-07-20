避免同性婚姻權也遭推翻　美眾院通過尊重婚姻法

▲最高法院先前推翻「羅訴韋德案」，終結憲法對墮胎權的保護後，美國聯邦眾議院今天通過法案保障同性婚姻權。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天通過法案保障同性婚姻權。最高法院先前推翻「羅訴韋德案」，終結憲法對墮胎權的保護後，保障同性婚姻與避孕管道的類似裁決前例連到遭到威脅。

綜合路透和法新社報導，由民主黨控制的眾院今天在47位共和黨議員相挺下，以267對157票通過「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act），以聯邦層級保障同性婚姻，並禁止任何人基於種族、性別而否定佳偶的婚姻有效性。

法案現將送到聯邦參議院進行表決。由於參院民主、共和兩黨議員人數各半，法案能否通過還很難說。

根據眾院版法案，最高法院假如撤銷對同性婚姻的認可，州政府可以限制這類婚姻，但必須承認在別州完成的合法婚姻。尊重婚姻法案同時保障跨種族婚姻。

最高法院6月24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v Wade）的判決先例，結束全美墮胎權的憲法保障。此舉讓各界憂心保守派大法官可能會再拿其他具里程碑意義的裁決開刀。

而同性婚依舊是部分共和黨人士和美國宗教右翼的目標，儘管蓋洛普民意測驗中心（Gallup）5月的民調顯示，71%美國民眾表示他們支持同性婚。

眾院並計劃於本週稍晚針對保障各項避孕管道的「避孕權利法案」（Right to Contraception Act）進行表決。