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女6條通逃亡中　清晨卻因紅燈越線遭警攔查落網

▲台南市警二分局海安所陳昱志、盧泓佑等員警，攔查機車交通違規時，查獲郭女是名「6條通」的通緝犯，偵訊後移送各通緝機關歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局海安所陳昱志、盧泓佑等員警，攔查機車交通違規時，查獲郭女是名「6條通」的通緝犯，偵訊後移送各通緝機關歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局海安所陳昱志、盧泓佑等員警，於19日清晨5時40分巡邏經過金華路與正興街口，發現1部機車紅燈時竟違規停等在行人穿越道上，經上前攔檢時，竟發現該名駕駛郭姓女子是「6條通」的通緝犯，偵訊後移送各通緝機關歸案。

警方指出，經查該2名女子騎乘機車外出準備吃早餐，在查詢駕駛之28歲郭姓女子（台南人，有詐欺素行）身分時，警方之M-Police手提電腦竟顯示她為6案之通緝逃犯，當場讓警方嚇一跳，郭女雖向警稱其已依規定報到，但仍為警方帶回派出所詳細查證，確認其因涉嫌詐欺、洗錢防制法等案件，現為6個法院及地檢署等機關發布通緝在逃，警方即帶回調查偵辦。

▲台南市警二分局海安所陳昱志、盧泓佑等員警，攔查機車交通違規時，查獲郭女是名「6條通」的通緝犯，偵訊後移送各通緝機關歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，郭女因之前涉嫌參與詐欺集團，以「網購解除分期付款」等手段來詐騙獲取不正利益，且因其長期未住居戶籍地，乃於2021年12月起分別遭雲林、彰化、台中等地方檢察署及台南、橋頭、苗栗等地院以涉嫌詐欺、洗錢防制法等案件發布通緝在逃。19日凌晨偕友外出準備吃早餐時，竟因為紅燈越線違規為警攔下盤檢，才得知其尚有多件刑案尚未到案說明，警方在調查後也將郭女由南到北，逐一安全解送至各法院及地檢署歸案。

市警二分局表示，這次員警在凌晨天亮時段，認真落實勤務攔檢工作，成功將6案通緝逃犯緝捕歸案，除顯見「路口安全大執法」落實執行，也展現員警線上攔查之優異能量；警方呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」，道路更安全有保障。

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