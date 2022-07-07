幫女兒註冊學校露餡！古柯鹼之王落網結束28年逃亡　引渡回義大利

▲莫拉比托是義大利黑手黨光榮會（Ndrangheta）關鍵人物。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利「古柯鹼之王」、第二大通緝要犯莫拉比托（Rocco Morabito）曾過著長達28年的逃亡生涯，在南美洲隱姓埋名過日子，但卻因為幫女兒註冊學校時，使用到女兒的真名，被警方盯上，最終在2021年被捕。如今，他6日從巴西被引渡回羅馬，將展開因販毒等罪名被判的30年刑期。

綜合BBC、衛報報導，莫拉比托出生在義大利南部城鎮，後來成為黑手黨光榮會（Ndrangheta）關鍵人物，有著「米蘭古柯鹼之王」的稱號。光榮會是一個龐大的犯罪組織，控制義大利及其他地區大多數的古柯鹼走私活動。

年輕時期的莫拉比托在米蘭建立販毒生意，建立把古柯鹼從南美洲運進義大利的走私路徑，經常穿著雙排扣西裝、衣著整潔，還和當地有錢富豪們打交道。不過這很快就引起義大利警方注意，警方也對他展開監視。

▲現年55歲的莫拉比托在南美洲逃亡28年，如今將因販毒罪名入獄30年。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，莫拉比托當年試圖從南美洲進口超過1噸的古柯鹼，但隨即銷聲匿跡。警方認定，他當年逃亡到巴西，並以假名卡佩萊托（Francisco Capeletto）在當地過日子，接著搬到鄰國烏拉圭，在渡假勝地埃斯特角城（Punta del Este）住了至少13年。

莫拉比托在當地租下一間豪宅，但開的車子還算普通，直到他為女兒辦一場豪奢生日派對後，鄰居才意識到他非常有錢。只不過，當他幫女兒註冊學校時，使用到女兒的真名，警方立刻對他展開監視。

警方直到2017年9月才動手抓人，莫拉比托當時與妻子吵架搬進飯店，警方立刻展開行動，搜出一把手槍、13部手機、150張護照大小的各種偽裝照片。

但他的逃亡生涯並未就此終結，2019年，當他在獄中等待引渡至義大利期間，與獄友共同逃獄。最終在2021年5月，國際刑警組織在巴西把他逮捕，而巴西聯邦最高法院上周批准把他引渡至義大利。