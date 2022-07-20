　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

消費中心／綜合報導

每到夏天就想親近大自然，趁著好天氣到處走走嗎？現在到全家便利商店就能享受自然系美食！近期全家與倡導自然農法的天然香草專家「芙彤園」合作開發4款聯名商品，不論咖啡、甜點或義大利麵都吃得到食材的自然風味，由ETtoday新聞雲主播V仔及筱茜為大家試吃，陪伴大家在忙碌的工作日，也能一秒Back to Nature！

▲▼全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏。（圖／翻攝自影片）

▲近期全家與芙彤園合作開發4款聯名商品，由ETtoday新聞雲主播V仔及筱茜為大家試吃食材的自然風味。（圖／翻攝自影片，下同）

此次全家與芙彤園合作開發4款聯名商品，包含Let’s Café冰香蘭拿鐵、薰衣草黑醋栗塔、百香果卡士達軟歐及羅勒海鮮冷義大利麵，款款嚴選天然香草入菜，以大自然的力量療癒上班族的身心靈，無論是午餐或午茶時間都能輕鬆解饞、轉換好心情。

▲▼全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏。（圖／翻攝自影片）

▲冰香蘭拿鐵及羅勒海鮮冷義大利麵，都加入了天然香料消暑又天然。

像是上班族提振精神必喝的咖啡，可以試試「Let’s Café冰香蘭拿鐵」，添加有東南亞「香料之王」盛名的香蘭葉，喝起來有堅果香及淡淡的芋頭香氣味道消暑又天然；中午休息時間想來點清爽的午餐，推薦「羅勒海鮮冷義大利麵」，以麝香葡萄白酒醋及馬鬱蘭入菜，口感帶有微酸及馬鬱蘭的清香，搭配蝦子、魷魚吃起來相當清爽。

▲▼全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏。（圖／翻攝自影片）

▲百香果卡士達軟歐及薰衣草黑醋栗塔吃起來酸甜清爽不膩口。

午餐或下午茶想來點輕食的人，不妨選擇外觀如一朵可愛小花的「百香果卡士達軟歐」，麵包體嚼起來有小麥香，內餡採用卡士達醬及百香果，滋味酸甜、口感滑順，再加上萬壽菊精露，吃起來清香不膩。熱愛甜食的螞蟻人別錯過「薰衣草黑醋栗塔」，吃起來不僅薰衣草及起司飄香迷人，加上底層的黑醋栗醬味道更具層次；而這些自然系美食通通百元有找就能享用。

▲▼全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏。（圖／翻攝自影片）

▲購買聯名新品可獲得芙彤園指定商品79折優惠券，同時將提撥部分所得捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。

為了陪伴大家度過炎炎夏日，即日起至7/26，全家會員還可享有Let’s Café冰香蘭拿鐵大杯暢飲價只要59元；7/13~8/9期間，購買聯名新品，可獲得芙彤園指定洗沐、精油商品79折優惠券，商品皆為市面上少見的環境友善洗劑，全植物成分調配的天然配方，友善環境與肌膚。

全家表示，此次聯名合作就是以行動支持芙彤園秉持環境永續的理念，在純淨的台東，以自然農法栽種的天然香草，味道柔和的天然植物製成料理後有畫龍點睛的效果，可以帶出時最自然的風味。為了支持在地植農，全家與芙彤園聯名商品將提撥部分所得捐助「賽德克族兒童永續食農教育計畫」，將永續經營的理念傳承下一代，讓大吃美食還能一起響應公益，更有意義！

ET快訊
潤泰集團被南山人壽拖累？　潤泰全、潤泰新雙雙跌停
台女星被瞞「試鏡日本AV女優」真的選中了！ 一聽月收入：要去
路人情侶驚喊「好大的土狗！」　阿母帶牠低頭快閃：差點害人吵架
快訊／《全明星4》完整名單曝光！翁滋曼確定參戰
陳時中突遇萬華抗議民眾！　她見「1畫面」轟：雙面人
戴口罩無意義！　他揭疫情1現況「剩台灣再戴」：快解禁
台灣恐飆「高溫39°C↑」破紀錄！　這4天熱到對人體有害
鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟都選這2處約會
李鴻淵拜拜畫面曝！　雙手持香虔誠鞠躬拜太子爺

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商獨家！「航海王1000集紀念周邊」來了　還有限量公仔500元有找

哈孝遠＆張文綺都愛用　瘦身窈窕超有感！

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

超愛皮卡丘！兒揪媽排買「麥當勞皮卡丘置物盒」：連內褲也要一套

【廣編】麥卡倫M Collection馭無形為有「型」　攜手大師體現六大標柱精神

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」驚喜亮相：我開店的秘密武器

全聯父親節預購下殺！11項禮物清單最低37折　指定品買1送1

實體書、電子書放暑「價」　線上書城祭折扣送折價券幫省荷包

35年舊屋時尚大改造　玄關隔屏變Mini bar，創意迎美宅新生活

只賣12天！頂呱呱「經典套餐」復刻回歸　還有超Q紅黃復古包裝盒

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

超商獨家！「航海王1000集紀念周邊」來了　還有限量公仔500元有找

哈孝遠＆張文綺都愛用　瘦身窈窕超有感！

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

超愛皮卡丘！兒揪媽排買「麥當勞皮卡丘置物盒」：連內褲也要一套

【廣編】麥卡倫M Collection馭無形為有「型」　攜手大師體現六大標柱精神

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」驚喜亮相：我開店的秘密武器

全聯父親節預購下殺！11項禮物清單最低37折　指定品買1送1

實體書、電子書放暑「價」　線上書城祭折扣送折價券幫省荷包

35年舊屋時尚大改造　玄關隔屏變Mini bar，創意迎美宅新生活

只賣12天！頂呱呱「經典套餐」復刻回歸　還有超Q紅黃復古包裝盒

防疫險救了這家人！違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

男星拍戲突心臟病發！　驚喜回歸八點檔網嗨：這下好看了

LIVE／散步當運動免戴口罩惹議　王必勝最新說明

斷軌雲宵飛車卡空中10分鐘！20遊客驚喊：芭比Q了　麗寶這樣說

陳其邁愛裸睡！陳建仁驚看他上空　過程曝光：有內褲

摺疊新機、智慧手錶都來了！三星發表會8／10登場　五大新品值得期待

外籍船員能好好休息了！　漁業署設29處盥洗室、14間祈禱室

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

美工刀隨機割頸！宜蘭男犯案原因曝　「毫無悔意」檢請求重判

全中運賽事近尾聲！雙北43金大贏家　花蓮黃國倫泳池勇奪3金1銅

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

消費熱門新聞

麥當勞推超Q「皮卡丘置物盒」！

麥當勞開賣「皮卡丘置物盒」湧排隊人龍

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」

住全台15家萬豪集團酒店餐飲半價

女星靠「藏肉神褲」無痛減重30公斤

麥當勞「香蕉巧克力雙餡派」回歸

哈孝遠&張文綺都愛用　瘦身窈窕超有感！

啤酒抗痘網友實證：爛痘成光滑肌

快訊／公平會核准了！全聯正式併購大潤發

超商8元冰塊杯！飲料任2件最低0元

頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天搶吃　

摩斯新品上市！限時3天地瓜薯+冰紅茶優惠

超商獨賣「航海王1000集紀念周邊」

頂呱呱經典套餐限時12天復刻回歸

更多熱門

相關新聞

用愛接棒「龜山少棒」小選手勇敢追夢　樂天同樂開懷

用愛接棒「龜山少棒」小選手勇敢追夢　樂天同樂開懷

統領廣場長期關注熱愛體育與需要幫助的孩子們，以及關心著桃園這片土地的事，因此特於7月18日舉辦「用愛接棒 勇敢追夢」的活動，邀請樂天桃猿隊選手們擔任公益推廣大使攜手傳遞正面力量，與2002年創隊至今榮獲9次國家代表隊的龜山國小少棒隊33位小朋友共同參與為愛接棒公益活動。

威德HBL紀錄片寫下球員逐夢過程

威德HBL紀錄片寫下球員逐夢過程

宸熙建設、彥韋營造把愛傳出去　溫暖到新莊

宸熙建設、彥韋營造把愛傳出去　溫暖到新莊

買一捐多！絕美公益中秋禮盒送愛

買一捐多！絕美公益中秋禮盒送愛

應曉薇攜手企業　捐贈醫護500台清淨機

應曉薇攜手企業　捐贈醫護500台清淨機

關鍵字：

全家芙彤園公益

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面