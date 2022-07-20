全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

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每到夏天就想親近大自然，趁著好天氣到處走走嗎？現在到全家便利商店就能享受自然系美食！近期全家與倡導自然農法的天然香草專家「芙彤園」合作開發4款聯名商品，不論咖啡、甜點或義大利麵都吃得到食材的自然風味，由ETtoday新聞雲主播V仔及筱茜為大家試吃，陪伴大家在忙碌的工作日，也能一秒Back to Nature！

▲近期全家與芙彤園合作開發4款聯名商品，由ETtoday新聞雲主播V仔及筱茜為大家試吃食材的自然風味。（圖／翻攝自影片，下同）

此次全家與芙彤園合作開發4款聯名商品，包含Let’s Café冰香蘭拿鐵、薰衣草黑醋栗塔、百香果卡士達軟歐及羅勒海鮮冷義大利麵，款款嚴選天然香草入菜，以大自然的力量療癒上班族的身心靈，無論是午餐或午茶時間都能輕鬆解饞、轉換好心情。

▲冰香蘭拿鐵及羅勒海鮮冷義大利麵，都加入了天然香料消暑又天然。

像是上班族提振精神必喝的咖啡，可以試試「Let’s Café冰香蘭拿鐵」，添加有東南亞「香料之王」盛名的香蘭葉，喝起來有堅果香及淡淡的芋頭香氣味道消暑又天然；中午休息時間想來點清爽的午餐，推薦「羅勒海鮮冷義大利麵」，以麝香葡萄白酒醋及馬鬱蘭入菜，口感帶有微酸及馬鬱蘭的清香，搭配蝦子、魷魚吃起來相當清爽。

▲百香果卡士達軟歐及薰衣草黑醋栗塔吃起來酸甜清爽不膩口。

午餐或下午茶想來點輕食的人，不妨選擇外觀如一朵可愛小花的「百香果卡士達軟歐」，麵包體嚼起來有小麥香，內餡採用卡士達醬及百香果，滋味酸甜、口感滑順，再加上萬壽菊精露，吃起來清香不膩。熱愛甜食的螞蟻人別錯過「薰衣草黑醋栗塔」，吃起來不僅薰衣草及起司飄香迷人，加上底層的黑醋栗醬味道更具層次；而這些自然系美食通通百元有找就能享用。

▲購買聯名新品可獲得芙彤園指定商品79折優惠券，同時將提撥部分所得捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。

為了陪伴大家度過炎炎夏日，即日起至7/26，全家會員還可享有Let’s Café冰香蘭拿鐵大杯暢飲價只要59元；7/13~8/9期間，購買聯名新品，可獲得芙彤園指定洗沐、精油商品79折優惠券，商品皆為市面上少見的環境友善洗劑，全植物成分調配的天然配方，友善環境與肌膚。

全家表示，此次聯名合作就是以行動支持芙彤園秉持環境永續的理念，在純淨的台東，以自然農法栽種的天然香草，味道柔和的天然植物製成料理後有畫龍點睛的效果，可以帶出時最自然的風味。為了支持在地植農，全家與芙彤園聯名商品將提撥部分所得捐助「賽德克族兒童永續食農教育計畫」，將永續經營的理念傳承下一代，讓大吃美食還能一起響應公益，更有意義！