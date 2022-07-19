獨／找到了！台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

▲跑山獸19日11點多在一處馬崙山三角點往白姑大山峭壁下的瀑布找到粘男遺體。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

記者唐詠絮、哈勇嘎奧／台中報導

彰化粘姓男子14日獨自前往台中「谷關七雄」馬崙山登山，但卻從此音訊全無，而今(19日)是他失聯的第6天，家屬焦急的懸賞50萬尋人，其妹妹也在臉書發布協尋文章，並公布他獨自入山的身影。稍早消息傳出，「跑山獸」於昨日晚間加入搜救，並於今上午11時許於馬崙山三角點往白姑大山峭壁下的瀑布尋獲粘男，但他已不幸身亡。

粘男家屬指出，在台鐵彰化站任職的粘男目前未婚，平時熱愛登山，還去過西藏，也爬過玉山，而14日出發登馬崙山當天，他還先打電話給父親表示，中午不回家吃飯，但到了晚上家人打電話給他，卻始終無人接聽，自此音訊全無，家人還是看了IG動態，才知道他獨自前往登馬崙山。

台中市消防局於15日04時03分接獲通報後，立即派出谷關、和平分隊，出動人員4名，林務局麗陽工作站出動2名支援，由小隊長陳奕瑞帶隊出勤，而搜救人員在馬崙山登山口發現粘男車輛，撥打手機有通卻無人接聽，經警方調閱手機基地台位置，中華電信回報基址於，台中市和平區大雪山200林道53K，方位角200度目前開機中。

當地義消認為該地能夠收到大雪山基地台位置，應該在馬崙山步道約5-6公里處面向大甲溪方向才能收到訊號，員警調閱手機基地台，發現粘男手機定位在距離馬崙山登山口4至5公里處，就沒再移動，研判可能在這段山路滑落陡坡。

對此，家屬也焦急得懸賞50萬元協尋，而「跑山獸」也於昨晚加入搜救，直到今上午11時許，不幸消息傳出，跑山獸於馬崙山三角點往白姑大山峭壁下的瀑布發現粘男身影，但他已不幸身亡，目前家屬已抵達馬崙山，後續事宜也將交由家屬處理。