游錫堃率團出訪捷克　國台辦批：改變不了「被清算」的下場

▲立法院長游錫堃抵達捷克，參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）親自接機。（圖／翻攝自twitter／@Vystrcil_Milos）

記者蔡儀潔／北京報導

立法院長游錫堃17日率團出訪捷克。對此，國台辦今（19）晚回應道，無論游錫堃怎麼折騰，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了「台獨」是絕路的最終命運，改變不了終遭依法清算的下場。

國台辦發言人朱鳳蓮指出，游錫堃頑固堅持「台獨」立場，不擇手段進行謀「獨」挑釁，企圖拉攏一些國家的反華勢力搞「倚外謀獨」。

朱鳳蓮表示，但無論游錫堃怎麼折騰，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了「台獨」是絕路的最終命運，改變不了終遭依法清算的下場。

她最後指出，「我們敦促有關國家認清『台獨』分裂的嚴重危害性，恪守一個中國原則和在台灣問題上作出的承諾，停止向『台獨』勢力發出錯誤信號。」

據早前報導，游錫堃17日率團出訪捷克，參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）親自接機，並且PO出照片表示，「距今不到2年前，捷克參議院訪問過台灣，當時，我們向自己承諾，我們也將通過議員的訪問來加強我們的關係。兩國都是民主的，有著共同的價值觀，應該相互支持。」