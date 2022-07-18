「九二共識」30週年　國台辦連推8集系列微講座

記者任以芳／綜合報導

今年是「九二共識」30週年，大陸國台辦從今（18日）一連八天推出「九二共識」系列微講座，由發言人馬曉光擔任主講者。他指出，由於台灣2016年黨輪替後，‌‌拒不承認「九二共識」及其核心意涵和否定的謬論，‌‌否認兩岸同屬‌‌一中。因此以講述的形式錄製分享「九二共識」話題，希望兩岸民眾能進一步增進對共識的瞭解，‌‌認識其核心意涵。‌‌

▲大陸國台辦今起推出八集「九二共識」系列微講座 。（圖／翻攝 「九二共識」微講座）

第一集分享的話題是「九二共識是如何達成的？」，馬曉光指出，1987年‌‌長達38年的兩岸隔絕狀態被打‌‌破，兩岸民間交往迅速擴大，同時也衍生出許多需要通過兩岸協商解決的具體問題，‌‌衝擊著台灣不接觸‌‌不談判，不妥協的三不政策。

馬曉光說，1990年11月，‌‌台灣方面成立海峽交流基金會，簡稱海基會，‌‌本著中國的善意的服務的精神，‌‌接受台灣的委託‌‌授權與大陸方面聯繫協商‌‌處理涉及公權力的兩岸事務。

馬曉光進一步說，1991年12月，‌‌大陸成立海峽兩岸關係協會，‌‌簡稱海協會，‌‌以堅持一個中國原則為基礎，‌‌根據有關方面的授權‌‌處理與海基會的聯繫交往和商談，‌‌1992年10月，‌‌海協會與台灣海基會在香港進行工作性商談，‌‌海協會代表提出5種‌‌表述有關堅持「一個中國」原則的方案，‌‌台灣海基會代表也先後拿出8種表述方案。

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 九二共識微講座）

他表示，其中第8種次‌口頭述方案是‌‌「在‌‌海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，‌‌雙方雖均堅持一個中國的原則，‌‌但對於一個中國的涵義認知各有不同」，‌‌並建議‌‌以口頭聲明方式各自表述。

馬曉光稱，香港商談結束後‌‌，1992年11月10日，‌‌海協會正式致函台灣海基會‌‌，指出海基會在香港商談中就表述堅持一個中國原則的態度，提出了具體表述內容。

馬曉光指出，其中明確了「海峽兩岸均堅持一個中國原則」，‌‌重申同意各自以口頭表述的方式‌‌表明海峽兩岸均堅持一個中國原則的態度，‌‌提出海協會口頭表述的要點為‌‌「海峽兩岸都堅持一個中國的原則」，‌‌努力謀求國家統一‌‌站在海峽兩岸事務性商談中，‌‌不涉及一個中國的政治涵義，‌‌這封函以附件的方式，‌‌將台灣海基會在香港提出的第8種表述方案，附在了涵後的航空‌‌作為雙方彼此接受的共識內容，‌‌12月3日台灣海基會回函對此沒有表示任何意義‌‌至此雙方都是‌‌經過協商，達成了共識，‌‌這一共識後來被稱之為「九二共識」。



▲「九二共識」邁入三十週年。（圖／翻攝國台辦微博）

適逢「九二共識」邁入30週年，相較台灣政府冷處理，大陸官方從年初針對「九二共識」30週年進行諸多解釋。其中，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋多次指出，堅持一中國原則和「九二共識」；日前，國台辦主任劉結一於「七七事變」在黨媒《人民日報》署名發文重申堅持「九二共識」。

今年年初，前國台辦主任張志軍也強調，無論台海局勢如何變化，九二共識都不會過時，更沒有翻篇，是改善與發展兩岸關係的定海神針。

針對「九二共識」30週年台海變化？大陸海協會副會長孫亞夫年初則分析，大陸在遏制台獨及反制台獨行徑是全方位的，「和統及武統是中共對台方略的兩種考慮及選擇。」此外，在中共即將召開的二十大，可能會提出對台工作新主張，對台海形勢產生積極影響。

