規格升級！兩岸青年峰會7／21開幕　國台辦：青年交流意願強烈

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國台辦今（19）日公佈，2022兩岸青年峰會系列活動將於7月中旬至9月底在北京舉行，峰會開幕式、主論壇和專題研討於21日至22日舉辦，「參與人員更加廣泛，充分反映出兩岸青年加強交流合作的強烈意願。」

國台辦發言人朱鳳蓮今日說明了「兩岸青年峰會」活動情況，其中峰會開幕式、主論壇和專題研討於7月21日至22日舉辦，9月底前將陸續開展25項系列配套活動和辦實事項目。

朱鳳蓮表示，北京市自2018年以來，已成功舉辦4屆兩岸青年交流合作北京峰會，取得良好效果和積極影響，今年峰會舉辦規格進一步提升，並正式命名為「兩岸青年峰會」，內容安排更加豐富，參與人員更加廣泛，充分反映出兩岸青年加強交流合作的強烈意願。

朱鳳蓮指出，大陸國家主席、中共中央總書記習近平日前給參加海峽論壇的台灣青年回信，「充分體現了對台灣青年的關心關懷，對兩岸青年寄予殷切期望。兩岸青年倍感鼓舞和振奮。」

據介紹，2022兩岸青年峰會以「攜手繪青春 奮進新時代」為主題，由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦。台灣青年機構負責人、台灣優秀青年和北京市青聯委員代表120多人參加峰會。

峰會邀請大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫和全國青聯副主席、「蛟龍號」深海載人潛水器首席潛航員、「奮鬥者號」總設計師葉聰發表主旨演講；將舉辦「成長與成才」、「創業與就業」、「時代與時尚」、「婚戀與生活」、「融合與發展」5個專題研討，以及「復興有我」兩岸青年跑步接力等25項配套活動和辦實事項目。