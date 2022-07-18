美對台第5度軍售　國台辦：民進黨把台灣同胞往火坑裡推

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登上台後第5度對台軍售案，價值1.08億美元，換算約新台幣32億元的戰兵車材，內容包括我國坦克及戰車相關零附件及後勤技術支援等。面對美方再次對台軍售，大陸國台辦今晚（18日）最新回應指出，民進黨企圖「以武拒統」，只會進一步損害台灣民眾的利益，把台灣民眾往火坑裡推。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，美方一而再再而三向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，以此縱容支持「台獨」勢力，嚴重違反美國不支持「台獨」的承諾。

朱鳳蓮稱，美方的做法充分暴露其武裝台灣、「以台制華」的險惡用心。我們敦促美方放棄打「台灣牌」的圖謀，停止在涉台問題上進一步玩火。

最後，朱鳳蓮強調，民進黨當局拿台灣同胞血汗錢購買武器，企圖「以武拒統」，只會進一步損害台灣民眾的利益，把台灣同胞往火坑裡推。

針對該法案，我國防部16日表示，美國政府於美東時間15日就「陸軍車、兵及戰材零附件」總額1.08萬美元對台軍售案，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續幫助台灣，國防部對美方軍售決定，表達誠摯感謝。