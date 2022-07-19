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胡錫進開罵裴洛西：真敢訪問台灣　就是「分裂中國」的敵人

▲▼ 美國眾院議長裴洛西,Nancy Pelosi。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾院議長裴洛西可能在8月訪問台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫將在8月訪問台灣，這將是美國眾院議長25年以來首度訪台。對此前《環球時報》總編輯胡錫進就開罵，如果她真的敢訪問台灣，就是分裂中國的敵人。

胡錫進在推特上發文表示，如果她真的敢訪問台灣，那將是一件大事，她將是分裂中國的敵人，她將經歷一次危險的訪問，她也將承擔可能引發台海軍事衝突的歷史責任。

中國外交部發言人趙立堅也在記者會上表示，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

今年4月，82歲的裴洛西確診新冠肺炎後，取消第一次訪台行程。若這次成行，她將成為25年以來最高階的訪台美國議員，上一次則是前任者、共和黨議長金瑞契（Newt Gingrich）於1997年的訪問。

不過裴洛西的辦公室不願證實，議長是否計畫訪問台灣或者任何亞洲國家。白宮也拒絕評論國會議員的出訪計畫。

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