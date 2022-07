胡錫進開罵裴洛西：真敢訪問台灣　就是「分裂中國」的敵人

▲美國眾院議長裴洛西可能在8月訪問台灣。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)計畫將在8月訪問台灣,這將是美國眾院議長25年以來首度訪台。對此前《環球時報》總編輯胡錫進就開罵,如果她真的敢訪問台灣,就是分裂中國的敵人。

胡錫進在推特上發文表示,如果她真的敢訪問台灣,那將是一件大事,她將是分裂中國的敵人,她將經歷一次危險的訪問,她也將承擔可能引發台海軍事衝突的歷史責任。

中國外交部發言人趙立堅也在記者會上表示,中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,如果美方一意孤行,中方必將採取堅決有力措施,堅定捍衛國家主權和領土完整,由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

If she really dares to visit Taiwan, it will be a major serious incident. She will be the enemy that divides China. She will experience a risky visit. She will also bear historical responsibility for possibly triggering a military conflict in the Taiwan Strait. pic.twitter.com/pNXIRvtX0W