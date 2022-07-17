詐騙簡訊傳不停！神人祭1招「匯報業績」反制　網笑翻：超強整合

▲原PO要大家匯報業績。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

近來偽冒的投資、炒股垃圾簡訊越來越多，讓不少民眾不勝其擾，沒想到竟有人想出妙招應對。一名網友表示，先前收到多封假投資簡訊，靈機一動就決定把這些人通通加進群組裡面，要求「匯報業績」，嚇得眾人一一退出群組。不少網友看到對話紀錄後，紛紛表示「笑到快流淚！」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」透露，他貼心的把大家集中到一個群組裡面，要求每個同仁都要報告這個月的業績。原來是他受不了垃圾簡訊的騷擾，就開了一個「業績匯報」的群組，把詐騙帳號通通加進去，接著以老闆的口吻標記每個人，說「請大家匯報一下這個月目前業績狀況」，若有人退出群組了，就當作對方已經離職。

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原PO在群組大鬧一番後，最後只剩下一位「謝小姐」，他還搞笑表示「全公司剩下你一個業務，為了感謝你不離不棄，現在開始你晉升業務經理」，接著又重新加了一批人進到群組內，繼續惡整這些詐騙帳號。他也笑說，「各位老闆，為了更乾淨的世界，群組開起來～」。

▲原PO幫謝小姐升官後，繼續惡整別人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

文章曝光後吸引超過3萬名網友按讚，笑說「這個太好笑了」、「笑死，我把我的業務員也給你」、「超強整合，這招要學起來」、「這團隊很差勁！都不報告業績的」、「太有才，也太有毅力了，用這方式鬧他們，看還敢不敢繼續騷擾我們」，還有不少人貼出自己收到的簡訊，表示「老闆這裡有新員工，麻煩你了」。

不過到底要怎麼阻止垃圾簡訊再傳來？本站曾報導《「有急事找你，加我賴！」iPhone狂收垃圾訊息 網曝1招：真的有效》，蘋果用戶到手機設定點開訊息，接著將iMessage關閉即可，但如果平時習慣和親友用iMessage聊天，關閉此功能後可能會變收費訊息。至於安卓用戶，依警政署教學，打開訊息並點擊右上角設定，點選垃圾訊息阻擋，啟用這項功能即可完成。