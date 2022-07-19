曾培養出劉德華、梁朝偉等巨星！TVB藝員訓練班首次面相大陸招生

▲TVB藝員訓練班。（圖／翻攝文匯網）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港無線電視（TVB）舉辦的藝員訓練班曾培養出劉德華、梁朝偉、周星馳等香港巨星，曾被視為「巨星的搖籃」，今年首度面向中國大陸招生，最終錄取62名學員，其中大陸學員就有22人。

根據香港《文匯網》報導，TVB本屆藝員訓練班首次面向香港、大陸及海外招生，招募反應熱烈，共有超過2600人報名，其中香港逾1000人，大陸逾1300人、馬來西亞逾300人。最終，香港錄取24人、大陸錄取22人、馬來西亞錄取16人。

由於疫情的原因，本屆藝員培訓班分別在香港、廣州、馬來西亞三地進行同步教學，內容涵蓋演員基礎、劇本和角色理解、演技、肢體運用和舞蹈、正音及語言技巧、妝造、武術、主持等演藝專業基礎理論課程，以及演員德行素質學習。

結束兩個半月的課堂培訓後，三地學員從10月開始將繼續進行為期三個月的實習訓練。

報導提到，本屆藝員訓練班邀請到由重量級嘉賓組成「豪華導師團」，幫助學員提升專業水平。其中，憑藉電影《十月圍城》榮獲「金像獎」最佳導演的陳德森出任訓練班主理人及校長一職，還有曾志偉、羅冠蘭、陳貝兒等人擔任導師。

報導還指出，TVB節目內容運營總經理曾志偉上任以來一直積極推動香港與大陸合作，因深感大陸不乏熱愛表演的有志青年，TVB此次擴大藝員培訓班的招生範圍，是希望為全國各地表演愛好者提供一個展現自我才華，實現演藝夢想的舞台，也期望為香港娛樂圈注入新鮮血液。