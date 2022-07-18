陸企潛台設辦事處+挖角科技人才　這公司2人獲緩起訴理由曝

記者黃宥寧／台北報導

為提高國安層級問題，士林地檢署3月指揮桃園市、台北市等2個調查處分別搜索港商中星微、芯原、硅谷數模等3家公司，查辦陸企來台非法高薪挖角IC人才。偵查時，任職硅谷數模在台辦事處總經理滕女與IC程式研發鄭男，因坦承犯行加上並非公司負責人，檢方偵結，依違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》予以緩起訴，須向公庫支付50萬。

根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，簡稱《兩岸人民關係條例》規定，大陸營業事業、半導體業者等不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司，違者可處1年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬以下罰金。

緩起訴指出，大陸硅谷公司主要從事通訊、顯示等設備內置晶片（IC）設計業務，滕女（37歲）負責硅谷在台辦事處管理及IC產品推銷等業務；鄭男（47歲）則負責開發軟、硬體整合解決方案，針對大陸硅谷公司研發的IC產品，為客戶編輯晶片內容製作指令集，進行韌體程式設計（嵌入在硬體裝置中的軟體），使晶片及客戶產品能順利運作，該業務也屬IC設計及研發的範疇。

▼硅谷數模在台辦事處總經理滕女。（資料圖／記者黃宥寧攝）

滕女等人，明知大陸地區的營利事業，非經主管機關許可，不得在台灣地區設立分公司或辦事處、在台從事業務活動，卻在知悉大陸硅谷公司在2017年間收購美國硅谷公司後，硅谷公司在台辦事處已成為陸資公司，竟共同基於違法在台從事營業活動犯意，由滕女擔任硅谷公司在台辦事處台灣區總經理並負責管理業務團隊，另由鄭男研發IC程式業務，並指示彭姓工程師等人利用測試機台進行IC測試業務，以此方式使大陸地區營利事業在台進行業務活動。

偵查時，滕女、鄭男對於犯罪坦承不諱，檢方根據14名證人證述、外匯收入歸戶彙總表、硅谷公司在台辦事處員工名單、勞保投保資料等，認定2人違反「兩岸人民關係條例」第40條之1第1項前段規定：「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」，審酌2人並無前科，僅是受雇在台辦事處員工，並非工作負責人，予以2人緩起訴處分，緩起訴確定4個月內，須向公庫支付50萬。在台辦事處楊姓登記負責人，另行通緝。