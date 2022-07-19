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大陸 大陸焦點 特派現場

澳門疫情嚴峻　香港暫停對澳門郵遞服務

▲▼澳門疫情。（圖／路透社）

▲澳門持續停工，確診病例新增數已明顯趨緩。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門疫情嚴峻並持續停工，香港郵政18日宣布，即日起暫停寄往澳門的所有郵政服務，直到另行通告。

香港郵政提到，因應澳門當地疫情發展及相關防疫措施，寄往澳門的所有郵政服務即日起暫停，直至另行通告。

事實上，香港郵政17日就曾發出通告，表示接獲澳門郵政機關通知，因應當地疫情發展及相關防疫措施，所有寄往澳門的郵件（包括已投寄的郵件）會暫停派送，直至另行通告，因而有所延誤。

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

香港郵政還指出，受影響的服務包括特快專遞服務及所有平郵郵政服務。

澳門本波疫情從6月18日至今已累計超過1700例確診，官方於11日起暫停所有工商業活動，包含賭長等工商業活動的公司及場所都必須暫停運作，相關措施原預計執行至17日，但後來決定延長至23日。

除了工商業活動外，澳門的公共部門也全都關閉，只提供緊急服務，可能就是導致郵政服務暫停的主因。

澳門政府官員強調，政府決定繼續施行「相對靜止」防疫措施，希望多5天的時間，把社會上的傳播鏈減到最低，不一定追求社會面的絕對清零，關鍵是社會傳播鏈能否在短時間做到「可防、可控、可追蹤」，達成現階段清零目標。

▲▼澳門疫情。（圖／路透社）

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關鍵字：

香港澳門郵政疫情

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