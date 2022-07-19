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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲民進黨公布恩恩案資料　他轟：太多案件等林佳龍向中央追真相

▲▼新北市提名人林佳龍出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍17日指出，若當選新北市長將公布恩恩案所有資料；後續更於臉書發文提及「誠實」與「品格」重要性。國民黨新北市議員參選人呂家愷指出，提醒一下喜歡「追求真相」的林佳龍，全台灣人民都還在等「開放3+11成為防疫破口」、「黑心劣質快篩試劑進口台灣」、「疫苗採購的價格」的真相，希望林佳龍能發揮監督「恩恩案」的精神，努力追真相。

呂家愷提到，昨天看到林佳龍再一次的消費恩恩案，為了自己的選舉鋪路，在這樣的脈絡下，不意外但是很遺憾。因為，這是民進黨多年來的選舉招數，其實恩恩案的真相，民進黨早就已經拿到了，一個是蘇貞昌（新北提供書面報告）、另一個是林佳龍子弟兵卓冠廷（高中同學提供消防局錄音檔），林佳龍、卓冠廷兩人一搭一唱，說要選後公開「真相」，根本就是小看人民的智慧。

呂家愷指出，每一次民進黨到了選舉的時候，總是會把自己偽裝的高高在上，利用各種方式挑動起社會的對立面，再跳出來義正嚴詞的說，要為人民追求「正義」，這樣的戲碼「逢選舉必上演」履看不膩。追根究底，今天社會之所以引發兩極化的歧見，就是民進黨這些有心人士從不在第一時間跟人民說「人話」，用「鬼話」去抹黑、批評，以「欺騙」來愚弄社會。說實話，這種行徑認為「相當可恥」。

呂家愷表示，人民有追求真相的權利，但政客卻往往操控真相，用惡劣、泯滅人心的手段去製造對立！林佳龍如果想知道真相，真的可以去問問卓冠廷、也可以打給蘇貞昌。因為，卓冠廷的高中同學，早就在第一時間提供錄音檔給他，何須等到選後？若卓冠廷早已掌握真相，為何不讓全台人民知道，還要扣著當成林佳龍的「選舉政見」？這種騙選票、政治操作的手段，在2018年就已經玩過了，若民進黨口中嚷嚷的真相「是真的」，那蘇貞昌當年早就當選了。

呂家愷說，恩恩案早已進入司法檢調程序，其實不太懂林佳龍要追求甚麼真相，曾在中央當官的他，難道也不相信我國司法體系嗎？綠營想要打「真相牌」，就祈禱自己手上的錄音檔，能夠讓對手一刀斃命。也提醒一下林佳龍，行政院那邊也有新北提交的書面報告，可以打電話跟蘇貞昌要一下。畢竟，老長官跟子弟兵早就都有資料，就不用等到選後才公布了吧？

呂家愷也說，原先滿期待這次選舉的，林佳龍畢竟是有當過台中市長的人，應該要有地方首長的高度與品格，但是看完林的文章，他認為今年市長選舉大局已定，林佳龍就是一個「小雞思維」的假母雞，真心為民進黨議員、里長候選人感到悲哀，沒有母雞又要故作堅強，敬佩。

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關鍵字：

恩恩案林佳龍

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