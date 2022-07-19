點飲料外送連3次備註「不要加辣」　店員笑翻：到底有多怕

記者黃翊婷／綜合報導

炎炎夏日不少民眾會選擇買一杯冰涼的飲料解暑，高雄一名飲料店員工昨日（18日）在臉書PO文分享工作趣事，只見一名客人透過外送平台訂購3杯飲料，除了備註甜度、冰塊之外，竟然還連續3次強調「不要加辣」，讓他忍不住笑出來，「到底有多怕辣？」

▲原PO遇到「很怕辣」的客人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張外送訂單，只見客人點了1杯雲頂綠茶1分糖微冰，和2杯四季青茶，分別為1分糖正常冰、無糖去冰，但在甜度、冰塊的備註之後竟然還有4個字「不要加辣」，而且3杯飲料都有標示，讓他覺得很有趣，忍不住笑問，「到底有多怕辣？」

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文章公開之後被轉分享到爆料公社臉書粉絲專頁，掀起網友們留言熱議，大家紛紛調侃這位客人可能真的喝過加辣的飲料，被嚇過才會連續3次強調不要加辣，「他可能有喝過加辣的，被嚇到」、「我倒是想喝看看加辣是啥口感」、「忘了說不要加香菜」、「看來這位客人肯定是被飲料店的朋友衝康（捉弄）過」。

其中一名網友表示，自己真的喝過辣味飲料，口感十分驚人，「其實我有喝過辣椒珍奶，現在回想起來，我不知道我那時候到底在想什麼，是頭去撞到還是怎樣，最後整杯倒掉」。

還有不少飲食業員工、外送員或消費者本人留言分享遇到的趣事，「我遇過要點鹹水雞，出現要不要芭樂的選項」、「我做飲料店，遇過上面寫不要加蔥」、「我還遇過麥當勞不要加薑絲呢」。