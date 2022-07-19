她騎車碰違規行人遭求償3000萬　現場沒聽到「煞車聲」逆轉免賠

▲謝姓女子騎乘機車行經北區漢口街三段時，疑似因未注意車前狀況，撞上從對向違規穿越馬路、一路小跑步而來的張姓男子，造成張男顱內出血、顱骨骨折，以至終身無工作能力。（圖／示意圖，與本案無關／Pexels）



記者林冠吟／台中報導

台中一名謝姓女子2018年騎乘機車行經北區漢口街三段時，疑似因未注意車前狀況，撞上從對向違規穿越馬路、一路小跑步而來的張姓男子，造成張男顱內出血、顱骨骨折，以至張男終身無工作能力等傷害。台中地院依過失傷害重傷罪判處謝女有期徒刑6月，謝女不服上訴二審，但台中高分院逆轉，改判謝女無罪。而張男配偶事後也一度對謝女提告求償近3000萬元，不過後來更改為150萬元，但法官仍判謝女免賠。

判決書指出，謝姓女子2018年中午騎車行經北區漢口三段時，卻和從對向違規跨越馬路的張姓男子撞上，當場造成張男受有顱內出血與顱骨骨折等傷害。

張男事後被緊急送醫急救後，雖然撿回一條命，不過卻因術後合併水腦症後合併肢體無力，為中樞神經系統機能遺存極度障害，終身無工作能力，還需由專人照護，讓張男怒對謝女提告。

一審法官審酌當時情境，認為柏油路面乾燥、無缺陷，並無不能注意之特別情事，且謝女也有表示當時有看到張男在其左手邊準備跨越馬路，既然謝女已經發現張男，就應該有閃避或即時煞車停下等措施，以避免碰撞發生，但謝女卻未停下還因此撞上張男。

謝女也向法官辯稱，當時已經將機車煞停等待張男路過，是張男自己沒有抓好距離才踢到她的機車前輪倒地，但法官不採信謝女的辯詞，認為謝女煞停時，機車停在張男跑步行經的路線上，難認是在適時、適當下煞停，依過失傷害致人重傷罪，判處謝女有期徒刑6月，得易科罰金。謝女不服，上訴二審。

台中高分院重新勘驗相關證據後發現，張男除腦傷外，並無任何和機車碰撞所產生的外傷，且謝女的機車送驗後，也並沒有發現謝女機車上有明顯新傷痕，因而認定不能僅憑張男供詞，即認為謝女有騎乘機車撞擊張男。

法官也表示，由於張男為違規穿越馬路之行人，更應該要注意路上往來車輛，以避免發生撞擊意外，而事發當下謝女已經確實將機車煞停，而未直接和張男碰撞，認定謝女已盡注意責任，逆轉改判謝女無罪。

民事部分，張妻還一度對謝女提告求償近3000萬元，事後改為求償150萬元，主張自丈夫發生車禍以來這段時間，她心力交瘁，且無法再享有張男的照護與生活扶持，因而怒向謝女求償。

但民事庭法官審理後，審酌證人等相關證詞，發現當時地上並無留有煞車痕，證人亦無聽見緊急煞車聲響，足見謝女並非毫無準備突然將機車煞停，而是在看到張男出現時即已慢慢煞停，其見解與二審法官大致相同，認為謝女在整起車禍中並無過失，判謝女免賠。