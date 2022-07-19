獨攀馬崙山失聯6天！台鐵員工入山身影曝...手機定位沒再移動

記者唐詠絮／台中報導

彰化一名粘姓男子14日獨自開車，前往台中「谷關七雄」馬崙山登山失聯，今(19日)進入第6天，家屬懸賞50萬元尋人，他的妹妹也在臉書po出他獨自入山的身影；據悉，「跑山獸」今天也會加入搜救行列，而粘父心繫兒子安危，連日來與家人都一早就上山，希望能於第一時間盼到好消息「趕快回家」。

▲彰化粘男獨攀馬崙山身影。（圖／翻攝自粘男家人臉書）

▲彰化粘男獨攀馬崙山車子身影。（圖／翻攝自粘男家人臉書）

據其家人指出，粘男未婚、目前任職台鐵彰化站，負責乘客機務工作，熱愛登山，去過西藏，也爬過玉山，14日當天，中午有打電話給爸爸，說中午不回家吃飯，到了晚上打電話有通，卻沒人接，還是從IG動態才得知他要前往登馬崙山，未料就再無音訊。

台中市消防局於15日04時03分接獲花蓮110轉報，指出一名粘姓男子、約42歲，14日由彰化自宅前往谷關登爬馬崙山失聯，請求協助搜尋。勤務中心接獲報案後立即派出谷關、和平分隊，出動人員4名，林務局麗陽工作站出動2名支援，由小隊長陳奕瑞帶隊出勤。

▲搜救人員上馬崙山尋找粘男。（圖／翻攝自台中市消防隊）

搜救人員在馬崙山登山口發現粘姓男子所駕駛的銀色自小客車停在道路旁，撥打手機有通卻無人接聽，經警方調閱手機基地台位置，中華電信回報基址於，台中市和平區大雪山200林道53K，方位角200度目前開機中。

當地義消認為該地能夠收到大雪山基地台位置，應該在馬崙山步道約5-6公里處面向大甲溪方向才能收到訊號，員警調閱手機基地台，發現粘男手機定位在距離馬崙山登山口4至5公里處，就沒再移動，研判可能在這段山路滑落陡坡，目前持續搜救中。

▲搜救人員上馬崙山尋找粘男。（圖／翻攝自台中市消防隊）