新店戰神出現！停紅燈按喇叭遭攔下　被手電筒狂照怒：警察找麻煩

▲警察拿手電筒對他狂照。（圖／翻攝自TikTok／pp.ppoopp）

記者施怡妏／綜合報導

曾在新店分局深坑派出所巡佐的許哲維，因辦案認真，績效極佳，有「新店戰神」之稱。近來，一名彰化網友在TikTok貼出影片，停紅燈時因許哲維擋到前方的路，他按下汽車喇叭，結果被對方攔下，兩人在馬路邊起爭執，許哲維還拿著手電筒對著他狂照，讓他氣炸直呼「警察找麻煩」。

該名彰化網友在TikTok貼出兩段影片，停紅燈時因為許哲維擋在前方，他按喇叭請對方讓開，想停在紅綠燈下的位置，結果被攔下。許哲維要求出示身分證，但是他沒帶出門便表示「我可以報給你」，不過許哲維不理會，執意要帶他回警局，還不斷質問「剛剛紅燈你在幹嘛？為什麼要按喇叭？」

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許哲維甚至還說他開車沒繫安全帶，該網友傻眼問「你有證據嗎？」許哲維竟回「證據就是我的眼睛看到的」。最後該網友拿出健保卡讓許哲維查，認為自己被攔下很莫名其妙，「我怎麼了？我沒有闖紅燈欸，我沒有違規欸」。

兩人在路邊爭執不休，許哲維還呼叫3、4名員警來現場支援。許哲維拿出手電筒狂照該網友，並激動大吼「我怕你要攻擊我啊，你剛剛叭我欸，你要攻擊我對不對？對不對？」「你這樣黑白叭是在叭什麼？」接著許哲維詢問車子是誰的，懷疑對方偷車。該網友聽到更傻眼，「車牌在那邊都可以查，你現在說我偷來是什麼意思？」

▲不少網友敲碗後續的後續。（圖／翻攝自TikTok／pp.ppoopp）



過程中，該網友沒有戴口罩，許哲維要他戴上，但他不願配合，因此要開罰他未戴口罩跟亂按喇叭；另一名員警則跳出來說，就依照道路交通管理處罰條例開罰，「有什麼罰都開阿」。而該網友也接受開罰，但對於許哲維的態度很不滿，將影片放上網並寫道，「警察找麻煩」、「警察想紅」、「新店戰警」。

影片曝光後，短短一天就吸引破百萬人觀看，紛紛認為警察很扯，「他當初是新店戰神捏，他的爭議很多」、「深坑戰神被調到新店現在調到彰化」、「後面手電筒也太好笑」、「警察眼神感覺很茫」、「真的在找碴」；網紅孫生也在底下留言「期待後續的後續的後續」。不過也有網友指出，「乖乖配合不就好了」、「對警察按喇叭真勇敢」。

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