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鹿港溪親水廊道藏陷阱！他帶女兒玩滑板車「重摔昏迷」　滿臉是傷

▲▼陳男帶女兒溜滑板車，在舊鹿港溪親水廊道重摔。（圖／民眾提供）

▲男子騎滑板車帶女兒外出，卻在鹿港溪親水廊道慘摔。（圖／民眾提供）

記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

彰化一名陳姓男子日前帶女兒到舊路港溪親水廊道遊玩，卻因為沒發現小水溝，導致重摔受傷，人當場昏迷，幸好女兒沒有受傷，陳男氣得指控，現場並無禁止滑板車、單車進入，且事發至今縣府、鎮公所都沒有慰問。對此，彰化縣府將加強夜間照明，並設立告示牌，禁止汽機車、自行車進入。

彰化縣府砸了1.2億整治舊路港溪，設計了自然水岸警官、親水廊道，還有裝置藝術與光影造景，讓民眾有地方休憩，也吸引了不少遊客。

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沒想到，陳男14日晚間9點多騎滑板車帶6歲女兒外出，經過舊路港溪復興南路的南興一號橋下方時，沒有發現路上有水溝，導致當場重摔，人也昏了過去，所幸當時緊緊抱著女兒，女兒才沒有受傷。陳男受傷後被緊急送醫，手腳、眼睛全是傷口，門牙也斷了兩顆，整張臉面目全非，嘴唇、眼部各縫了3到8針。

▼舊鹿港溪親水廊道相當漂亮，吸引許多民眾、遊客，沒想到竟暗藏陷阱。（圖／彰化縣政府）

▲▼舊鹿港溪親水廊道。（圖／彰化縣政府）

陳男指控，當時他行經該路段，三角錐全都往外放，直到他出事了，才將三角錐往中間集中，提醒用路人這裡有條水溝，但附近也沒有禁止滑板車、單車進入的告示牌，縣府、鎮公所至今也無人慰問。

對此，彰化縣府回應，近日時常傳出騎乘自行車、滑板車受傷的意外，已製作告示牌面，提醒避免使用自行車、滑板車，也有派秘書前往關心。

此外，縣府為了維護安全，已加強夜間照明，並設立三角錐提醒，後續將研議是否加蓋水溝蓋，以保護經過的民眾。

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彰化舊鹿港溪親水廊道滑板車水溝

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