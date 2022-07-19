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趙少康喜歡美國牛挨批雙標　酸側翼不用功「我的態度始終如一」

▲▼趙少康不滿有假的戰鬥藍網站，被人散佈挑起省籍情結的字眼，決定到大安分局提告。（圖／記者邱中岳攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者邱中岳攝）

記者蔡佩珈／台北報導

中廣董事長趙少康日前在臉書發文表示喜歡吃美國牛小排，但由於他過去批評政府放寬美國豬肉進口政策，還曾以正方身分出席2021年反萊豬公投意見發表會，遭外界質疑雙標。對此，趙少康19日透過臉書回應，他當時只是因為日本和牛太油且價格高，才選擇價格合理的美國牛小排，卻惹來民進黨側翼質疑；他強調，自己對美牛、美豬態度始終如一，沒有前後矛盾。

趙少康說，他在餐桌筆記中說請東丸老闆準備牛肉火鍋，老闆問要吃日本和牛還是美國牛小排？當時回應日本和牛太油，而且價格太高，故選擇價格合理的美國牛小排，卻惹來一群民進黨的側翼踢館，質疑他為何反對萊豬卻不怕萊牛？

趙少康指出，這些綠營側翼實在無聊也不用功，不去翻翻自己以前說過的話，「我一向開大門走大路，對美牛、美豬態度始終如一，絲毫沒有前後矛盾之處」。他提及，當年討論美牛時，自己就在節目中公開說，「我喜歡吃美國牛肉，美國牛肉比澳洲牛肉好吃，台灣黃牛肉當然最好吃，又香又有咬勁，但產量太少，價格又比較高。我有時會到清真牛肉店買台灣牛肉紅燒，以前也會跟朋友介紹的市場店家買台灣牛肉水煮後切片沾大蒜醬油吃，但到Costco採買物資時，有幾次也會帶一大包美國牛肋條回家紅燒，便宜、容易煮熟、味道也不錯」。

至於為何不支持美豬進口？趙少康表示，美牛跟美豬完全是兩回事：第一，台灣民眾不常吃牛肉，但常常吃豬肉；第二，台灣牛很少，但台灣豬很多，最多時1年養1000多萬頭豬，現在正有500多萬頭在養；第三，台灣豬肉比美國豬肉好吃許多。

趙少康表示，就算美國牛肉和美國豬肉都含有萊克多巴胺，但台灣民眾牛肉吃得少、豬肉吃得多，當然吃美國豬的風險，比吃美國牛高得多，這是簡單的加減乘除算數問題，更何況他在台灣吃到的美國牛，也不一定含有萊劑，就算有，自己吃的美牛那麼少，風險很低。

趙少康回憶，過去讀大學時到西門町看電影，會先到桃源街吃牛肉麵，但沒錢捨不得點牛肉麵，都只點便宜的牛肉湯麵，可是會加一堆店家提供的免費炒酸菜提味，現在不必加什麼炒酸菜，「光是1450的酸言酸語就酸氣沖天了」。

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