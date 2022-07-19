「寫這篇我害怕極了」　趙少康看哥吉拉公仔事件：送了就送了

▲趙少康18日談論「哥吉拉公仔」事件。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者蘇晏男／台北報導

一名女子在網路宣稱逕自把老公收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚小孩後，夫妻失和鬧到要離婚，引起熱議。中廣董事長趙少康18日談論此事，他認為夫妻相處就像跳探戈，有時你退一步、我進一步；趙也說，他有時帶東西回家，常過沒幾天就被轉送，但東西送了就送了，只要家人開心，收到禮物的人喜歡，不需要為此傷了感情。有趣的是，趙少康強調，「小編建議我寫這篇評論時我真是害怕極了」。

「哥吉拉老公回家吧！」趙少康18日臉書表示，這兩天他注意到，一位妻子擅自把先生的「哥吉拉公仔」送給親戚的小孩，先生竟然一氣之下離家出走，太太也賭氣回娘家，又在網路發文罵老公幼稚，卻被網友「逆轉公審」，離家的太太只好趕快把哥吉拉送回家，沒想到先生餘怒未消，仍然「滯外不歸」，讓太太再度發文公開求救。

趙少康認為，這名先生的興趣就是「搜集公仔」，太太卻擅自把他的收藏送人，還被發文公審，當然會不開心。不過，夫妻相處最重要的還是相互尊重並理解，常常替對方換位思考，很多衝突就能大事化小、小事化無。

趙少康說，感情要長久經營，更是相互磨合、體諒的過程，小至誰照顧孩子的時間多？誰洗碗、誰倒垃圾？或是埋怨太太花太多時間追劇、先生花太多時間打電動或收集公仔，也許連買太貴的西裝或包包等，都會成為夫妻爭執的導火線。想想，能長久經營一段感情真是不容易，既然有緣相愛並走入家庭，更要好好珍惜。

趙少康透露，他有時帶些吃的、用的東西回家，常常過沒幾天就被轉送親朋好友，其實，東西送了就送了，只要家人開心，收到禮物的人喜歡，不需要為此傷了感情。

趙少康表示，夫妻相處就像跳探戈，有時你退一步、我進一步，有時我退兩步、你進一步，只要總是記得對方的好處跟付出，沒有過不去的情緒。既然哥吉拉老公的太太已經道歉，哥吉拉也回家了，建議先生也可以轉念，盡早「一家團聚」，

趙少康也說，另一個夫妻相處之道，就是培養共同興趣，如果哥吉拉老公能和他太太很早就一起培養對哥吉拉的興趣，也許就不會發生這樣的誤會了。

有趣的是，趙少康文末還用Hashtag強調，「小編建議我寫這篇評論時我真是害怕極了」。