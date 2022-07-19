　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「寫這篇我害怕極了」　趙少康看哥吉拉公仔事件：送了就送了

▲趙少康18日談論「哥吉拉公仔」事件。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康18日談論「哥吉拉公仔」事件。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者蘇晏男／台北報導

一名女子在網路宣稱逕自把老公收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚小孩後，夫妻失和鬧到要離婚，引起熱議。中廣董事長趙少康18日談論此事，他認為夫妻相處就像跳探戈，有時你退一步、我進一步；趙也說，他有時帶東西回家，常過沒幾天就被轉送，但東西送了就送了，只要家人開心，收到禮物的人喜歡，不需要為此傷了感情。有趣的是，趙少康強調，「小編建議我寫這篇評論時我真是害怕極了」。

「哥吉拉老公回家吧！」趙少康18日臉書表示，這兩天他注意到，一位妻子擅自把先生的「哥吉拉公仔」送給親戚的小孩，先生竟然一氣之下離家出走，太太也賭氣回娘家，又在網路發文罵老公幼稚，卻被網友「逆轉公審」，離家的太太只好趕快把哥吉拉送回家，沒想到先生餘怒未消，仍然「滯外不歸」，讓太太再度發文公開求救。

趙少康認為，這名先生的興趣就是「搜集公仔」，太太卻擅自把他的收藏送人，還被發文公審，當然會不開心。不過，夫妻相處最重要的還是相互尊重並理解，常常替對方換位思考，很多衝突就能大事化小、小事化無。

趙少康說，感情要長久經營，更是相互磨合、體諒的過程，小至誰照顧孩子的時間多？誰洗碗、誰倒垃圾？或是埋怨太太花太多時間追劇、先生花太多時間打電動或收集公仔，也許連買太貴的西裝或包包等，都會成為夫妻爭執的導火線。想想，能長久經營一段感情真是不容易，既然有緣相愛並走入家庭，更要好好珍惜。

趙少康透露，他有時帶些吃的、用的東西回家，常常過沒幾天就被轉送親朋好友，其實，東西送了就送了，只要家人開心，收到禮物的人喜歡，不需要為此傷了感情。

趙少康表示，夫妻相處就像跳探戈，有時你退一步、我進一步，有時我退兩步、你進一步，只要總是記得對方的好處跟付出，沒有過不去的情緒。既然哥吉拉老公的太太已經道歉，哥吉拉也回家了，建議先生也可以轉念，盡早「一家團聚」，

趙少康也說，另一個夫妻相處之道，就是培養共同興趣，如果哥吉拉老公能和他太太很早就一起培養對哥吉拉的興趣，也許就不會發生這樣的誤會了。

有趣的是，趙少康文末還用Hashtag強調，「小編建議我寫這篇評論時我真是害怕極了」。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
陸劇男神新劇「開播當天遭下架」！　內幕極爭議
桌球國手是他！偷拍女廁被逮　曾和林昀儒出戰獲銀牌
「25天二度確診」Ct值18、症狀更明顯　醫：哇！怎這麽快
女屋主欠14萬已還少做1事　1500萬透天厝遭法拍賤賣
陳時中參選變拜票王！外界三大質疑「弱點攻擊」恐影響民調
哥吉拉人妻是正妹！管理員31字再酸蹭文　網劃重點：難怪能忍幾
直擊！《反骨》餐酒館3度遭警關切　啦啦隊女神走上前被急勸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「寫這篇我害怕極了」　趙少康看哥吉拉公仔事件：送了就送了

陳時中參選變拜票王！外界三大質疑「弱點攻擊」恐影響民調

沒放在心上！林佳龍：希望基進年輕人繼續批判、接受別人的批判

林佳龍接受基進黨道歉！李雨蓁：鼓勵年輕人記取教訓繼續加油

張博洋內部對話嗆「林佳龍噁心」惹議　基進黨主席致電林佳龍道歉

參加後援會不忘酸陳時中　蔣萬安：選舉不需曇花一現或仇恨動員

接見美前國防部長艾斯培　朱立倫：深談國防政策及台美關係發展

批林佳龍被出征「吳欣岱道歉了」！鬼才阿水嘆：聽不進去就不說了

陳時中自豪妻子不插手公務　陳佩琪跳腳：請具體說明哪個夫人干政？

民眾黨街訪桃園年輕人「論文門」看法？　賴香伶：反應很真實

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

19歲男拿錢請友操盤股票　慘賠18萬！烙人痛毆洩憤

「寫這篇我害怕極了」　趙少康看哥吉拉公仔事件：送了就送了

陳時中參選變拜票王！外界三大質疑「弱點攻擊」恐影響民調

沒放在心上！林佳龍：希望基進年輕人繼續批判、接受別人的批判

林佳龍接受基進黨道歉！李雨蓁：鼓勵年輕人記取教訓繼續加油

張博洋內部對話嗆「林佳龍噁心」惹議　基進黨主席致電林佳龍道歉

參加後援會不忘酸陳時中　蔣萬安：選舉不需曇花一現或仇恨動員

接見美前國防部長艾斯培　朱立倫：深談國防政策及台美關係發展

批林佳龍被出征「吳欣岱道歉了」！鬼才阿水嘆：聽不進去就不說了

陳時中自豪妻子不插手公務　陳佩琪跳腳：請具體說明哪個夫人干政？

民眾黨街訪桃園年輕人「論文門」看法？　賴香伶：反應很真實

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

台南燈籠高掛日本山形市車站　黃偉哲：燈籠代表祝福與感謝

屏東工地意外！婦摔落5米深鷹架　施工吊臂協助救援

不只是合作夥伴？分析師：微軟有可能收購Netflix

桌球國手竟成「偷拍狼」　23歲削球一哥退訓前途蒙塵

懷孕7月婦駕車突感不適　失控翻覆路邊！自行脫困急送醫

台積電跌9元下滑至486.5元！指數下挫逾百點　14600失守

陸劇男神新劇「開播當天遭下架」　觀眾看一半突卡住…內幕極爭議

指甲有「1徵兆恐是癌」！5大變化＝身體警訊　一張圖秒看

iPhone救人再添一樁　能幫士兵「擋子彈」

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

政治熱門新聞

陳時中參選變拜票王！外界三大質疑「弱點攻擊」

吳欣岱批林佳龍「道歉了」！鬼才阿水：聽不進去就不說了

快訊／陳時中明公布「總統級」競選團隊　陳建仁任競總主委

林佳龍稱當選第一件事要公布恩恩案資料　侯友宜回應了

林佳龍接受道歉！李雨蓁：對基進很照顧

沒放在心上！林佳龍：希望基進年輕人繼續批判

快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職​

張博洋內部對話嗆「林佳龍噁心」惹議　基進黨主席致電林佳龍道歉

綠戰術「捧黃珊珊殺蔣萬安」　他分析民調：陳時中完了

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

陳時中自豪妻子不插手公務　陳佩琪跳腳：請具體說明哪個夫人干政？

內部對話痛罵林佳龍「真的噁心」　張博洋再道歉

陳時中回應台北敬老金、大巨蛋、停電3難題　市政態度一次看

北市長3強拉鋸最新民調曝　棄保決勝

更多熱門

相關新聞

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

引發全台關注的「哥吉拉」公仔事件，被一位網友自爆說是他的幻想文，結果被爆系管理員打臉表示「發文老婆是漂亮女生」，再度引起新一波討論熱度。管理員在發文打臉後，留言處又寫下31字酸蹭文網友，另外也有網友知道是「漂亮女生」後了解為什麼會有這種事情發生了。

哥吉拉事件引爆全台！美女主播曝正面影響

哥吉拉事件引爆全台！美女主播曝正面影響

前家事法官看哥吉拉之亂！親曝多數夫妻遇1問題

前家事法官看哥吉拉之亂！親曝多數夫妻遇1問題

哥吉拉人妻找媽討拍！她曝經歷勸：別聽

哥吉拉人妻找媽討拍！她曝經歷勸：別聽

藏品被4度清空　他嘆：花一輩子治療兒時傷痛

藏品被4度清空　他嘆：花一輩子治療兒時傷痛

關鍵字：

趙少康哥吉拉公仔

讀者迴響

熱門新聞

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面