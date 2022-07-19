　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

保時捷妹當街互毆清潔隊員！「亂丟紙被制止」不爽　暴走畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

浙江諸暨市一名開保時捷的年輕女子17日下午在路邊，與幾名環衛工（清潔隊員）發生衝突，在與其中一人動手後，身旁一名男子也參與抬腳踹了對方。7月18日，當地派出所透露，雙方衝突的起因疑為男女扔了一張紙，環衛工試圖制止，目前警員還在調查，會依法處理。

據《極目新聞》報導，7月18日，不少諸暨網友發布的一段影片中，一對年輕男女正在路邊與3名環衛工爭吵。隨後，女子從車裡拿出一瓶水，當著3人的面扔在地上。

影片顯示，女子出手拍打了其中一人，被打的人用掃把還手。身旁的男子見狀則衝上前踹了這人，將掃把奪走。隨後有幾名路人走上前制止雙方的衝突。

▲▼開保時捷女子與環衛工肢體衝突。（圖／翻攝自影片）

▲開保時捷女子與環衛工肢體衝突。（圖／翻攝自影片）

比對影片發現，事發諸暨市東旺路。附近幾名商戶稱，事發17日傍晚，他們當時在店裡顧著生意，只聽到雙方一直在爭吵，後來警員趕來將雙方帶走。其中一名商戶表示，她看到了女子動手。另一名商戶稱，這一男一女開了兩輛車，一輛是保時捷，一輛是賓士。網傳影片還顯示，涉事女子穿著的是一雙拖鞋，而按規定，司機不能穿拖鞋駕駛車輛。

7月18日下午，諸暨市環衛集團工作人員證實，確有環衛人員與他人發生衝突，目前正在配合警方調查。

諸暨市公安局城東派出所警員表示，已將涉事雙方帶到派出所，正在調查處理此事。一名警員引述幾名目擊者透露，雙方衝突的起因是男女扔了一張紙，環衛人員試圖制止。至於女子是否穿拖鞋駕車，警員表示也會進行調查。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
新莊16歲少年報警尋父　驚見他頸部噴血倒公廁亡
連靜雯轉帳5次418萬飛了　「Bruce」幕後19人聯手騙她
5月大男嬰確診康復2月猝死　檢查發現「肺部白點」 患MIS-
「散步可脫口罩」難定義　網炸問號：那我百貨公司、賣場散步
快訊／羽生結弦宣布退役：將退出第一線！
「義務役延長1年以上」　美前國防部長給台灣4建議
南韓BA.5飆過半！　變「主流毒株」下月恐破單日28萬例

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國台辦連推8集「九二共識」講座　第二集解釋核心要義

想休假想瘋了！　百萬粉絲遊戲主播僱8人狂毆自己

美眾院議長裴洛西8月訪台　陸外交部：一切後果完全由美方負責

保時捷妹當街互毆清潔隊員！「亂丟紙被制止」不爽　暴走畫面曝

曾培養出劉德華、梁朝偉等巨星！TVB藝員訓練班首次面相大陸招生

夏季最夯職業「驗瓜師」月入13萬　教你3秒鑑定「西瓜甜不甜」

大陸台胞：期待雙城論壇能繼續舉辦

大連海洋公園「北極熊變色」　網友質疑：用棕熊染色冒充？

大陸學者：雙城論壇能為兩岸和平起兜底作用

大陸日增本土699例！廣西淪重災區　北海市方艙醫院開始收治病患

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

陳時中卸任911天指揮官　離場手帕擦淚！全員歡送

國台辦連推8集「九二共識」講座　第二集解釋核心要義

想休假想瘋了！　百萬粉絲遊戲主播僱8人狂毆自己

美眾院議長裴洛西8月訪台　陸外交部：一切後果完全由美方負責

保時捷妹當街互毆清潔隊員！「亂丟紙被制止」不爽　暴走畫面曝

曾培養出劉德華、梁朝偉等巨星！TVB藝員訓練班首次面相大陸招生

夏季最夯職業「驗瓜師」月入13萬　教你3秒鑑定「西瓜甜不甜」

大陸台胞：期待雙城論壇能繼續舉辦

大連海洋公園「北極熊變色」　網友質疑：用棕熊染色冒充？

大陸學者：雙城論壇能為兩岸和平起兜底作用

大陸日增本土699例！廣西淪重災區　北海市方艙醫院開始收治病患

台灣6月最熱賣手機公開　新機要出iPhone 13系列熱度「不減反增」

2022花蓮金針花季8／4開跑！40公頃金色花海超夢幻　最佳賞花期曝光

離月底還有12天！他戶頭只剩1000　網曝「1絕招」狂喊：超級省

創YT帳號造謠前女友「健身玩跳蛋」　他挨告求饒辯：車禍失憶

民調出爐！蔡英文滿意度重回5成大關　陳時中防疫成績維持65分

國台辦連推8集「九二共識」講座　第二集解釋核心要義

快訊／新北小貨車撞號誌桿　司機斷腿夾困！雞鴨內臟撒滿地

馬斯克集3種特色於一身！《華郵》：他是「新品種」名人

又停電！昨日台北深夜才停電　今新北林口415戶無電可用　

捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金　國際排名第1

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

大陸熱門新聞

以為充氣娃　撈上岸竟是活生生女子

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

男業務把客戶14歲女兒勾上床！車震片推特瘋傳

App約到極品嫩妹！他一夜極樂隔天劇情神轉

女遊客墜海！船長跳海救人　慘遭螺旋槳剖腹亡

網友揭發大陸版N號房！孩童被迫拍片5萬人搶看

雙城論壇邁入第13年議程僅1.5小時 簽42項備忘錄維持兩岸交流不間斷

熱爆！大爺大媽擠賣場打牌吹冷氣

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚擁抱　媽揭感人故事

雙城論壇13年打造兩岸城市交流範本 MOU分享經驗深化各領域合作

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

清華大學2學生校內放彩虹旗　遭強制約談處分

新疆旅遊人比羊多！

婚鬧習俗「打越狠福氣越多」！新郎被活活揍死

更多熱門

相關新聞

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

中國一名擁有百萬粉絲的微博主上月揭露一段監視器影片，內容為一名國中少年將一名國小女童拉到巷弄內性侵，女童雖不情願，但在少年的指使下只能配合的將褲子脫下，整個過程看似相當熟練，疑似不只發生過一次，讓不少網友看了相當震驚。

護理師被控搶救期間滑手機　真相逆轉

護理師被控搶救期間滑手機　真相逆轉

浙江連6日最高溫超攝氏40度 多地啟動增雨作業拚「降溫」

浙江連6日最高溫超攝氏40度 多地啟動增雨作業拚「降溫」

浙江13家博物館參觀需承諾未曾感染新冠病毒

浙江13家博物館參觀需承諾未曾感染新冠病毒

718車系訂單爆量難消化　保時捷計劃擴增歐斯納布魯克工廠

718車系訂單爆量難消化　保時捷計劃擴增歐斯納布魯克工廠

關鍵字：

保時捷清潔工浙江

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面