保時捷妹當街互毆清潔隊員！「亂丟紙被制止」不爽　暴走畫面曝

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記者鄭思楠／綜合報導

浙江諸暨市一名開保時捷的年輕女子17日下午在路邊，與幾名環衛工（清潔隊員）發生衝突，在與其中一人動手後，身旁一名男子也參與抬腳踹了對方。7月18日，當地派出所透露，雙方衝突的起因疑為男女扔了一張紙，環衛工試圖制止，目前警員還在調查，會依法處理。

據《極目新聞》報導，7月18日，不少諸暨網友發布的一段影片中，一對年輕男女正在路邊與3名環衛工爭吵。隨後，女子從車裡拿出一瓶水，當著3人的面扔在地上。

影片顯示，女子出手拍打了其中一人，被打的人用掃把還手。身旁的男子見狀則衝上前踹了這人，將掃把奪走。隨後有幾名路人走上前制止雙方的衝突。

▲開保時捷女子與環衛工肢體衝突。（圖／翻攝自影片）

比對影片發現，事發諸暨市東旺路。附近幾名商戶稱，事發17日傍晚，他們當時在店裡顧著生意，只聽到雙方一直在爭吵，後來警員趕來將雙方帶走。其中一名商戶表示，她看到了女子動手。另一名商戶稱，這一男一女開了兩輛車，一輛是保時捷，一輛是賓士。網傳影片還顯示，涉事女子穿著的是一雙拖鞋，而按規定，司機不能穿拖鞋駕駛車輛。

7月18日下午，諸暨市環衛集團工作人員證實，確有環衛人員與他人發生衝突，目前正在配合警方調查。

諸暨市公安局城東派出所警員表示，已將涉事雙方帶到派出所，正在調查處理此事。一名警員引述幾名目擊者透露，雙方衝突的起因是男女扔了一張紙，環衛人員試圖制止。至於女子是否穿拖鞋駕車，警員表示也會進行調查。