護理師被控「搶救時滑手機」害3歲女童亡　真相逆轉無責任

記者黃翊婷／綜合報導

中國浙江省寧波市象山縣一名護理師15日被拍到在為3歲女童搶救時低頭滑手機，後來女童搶救無效宣告不治，家屬質疑該護理師分心使用手機才會害命，氣得向媒體投訴。不過，象山縣衛生局經調查後表示，影片中的護理師為象山縣第一人民醫院兒科副護理長，當時使用手機其實是為了呼叫醫師前來支援。

▲家屬拍到護理師在搶救期間使用手機的畫面。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

影片中，只見當時有一名醫師正在為病床上的女童實施心肺復甦術（CPR），而病床的另一邊坐著另外一名護理師，她一手拿著儀器一手滑手機，看到家屬靠近之後，馬上將手機收起來繼續進行搶救。女童的家屬質疑護理師在搶救期間不專心，因此害命，氣得向媒體投訴，相關影片在網路上流傳開來，也掀起網友熱議。

根據《極目新聞》報導，女童14日因嘔吐到院檢查，15日上午9時許再度被送到醫院，因為病情嚴重，搶救至中午12時45分仍沒有好轉，家屬簽名同意放棄搶救，但有其他親友不同意，所以醫護人員繼續實施CPR，直到下午3時40分才正式宣告不治。

象山縣衛生局經調查後表示，影片中的護理師為象山縣第一人民醫院兒科副護理長，她在搶救期間使用手機，原本是要呼叫另一名護理師和醫師前來協助，但剛解鎖就發現有家屬在病房內錄影，擔心引起誤解，才會趕忙收起手機，沒想到還是被誤會是在玩手機，實際上並不存在失職責任；至於家屬希望知道女童的確切死因，相關單位將會協助處理後續事宜。