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即起戶外散步、工作都免戴口罩　王必勝：8月可能再繼續放寬

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（19）日宣布口罩鬆綁措施，即起騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者等3類人免戴口罩。指揮官王必勝重申，室內外運動先前就已免戴口罩，面對媒體詢問戶外散步如何定義？王必勝回應，「散步我想也是一種運動」，可以不用戴。而口罩鬆綁則是階段性放寬，若評估風險可承擔，8月也有可能繼續鬆綁。

▲▼7/19中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，即起騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者等3類人免戴口罩，這也是繼農林漁牧後，再次放寬戶外工作者口罩限制，也可視為王必勝上任指揮官的第一項利多政策。

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王必勝補充，戶外工作者從事範圍相當廣，主要針對空曠處且與不特定對象能保持一定社交距離前提者，從事建築業等勞動者就屬放寬範圍，他也提醒近日天氣炎熱，戶外工作者還是要注意自身健康。

▲▼7/19防疫措施更新。（圖／指揮中心提供）

相關規定說明如下：

一、放寬戴口罩規定，增加「騎機車/腳踏車」為例外情形，例外情形時得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
1.室內外從事運動。
2.室內外拍攝個人/團體照。
3.自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.戶外從事工作者於空曠處工作。
6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

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