張博洋再鞠躬道歉：感謝佳龍部長的包容...支持追求恩恩案真相

記者賴文萱／高雄報導

基進黨三民區市議員參選人張博洋17日因批評民進黨新北市市長參選人林佳龍消費恩恩案，引發支持者不滿，事後遭基進黨懲處解除職務​。對此，張博洋今（19）日上午受訪時深深一鞠躬向林佳龍、恩恩家屬以及支持者道歉，並感謝佳龍部長對他失言的包容，後續也會支持要追求恩恩案真相，並強調會用十倍努力換取選民的信任，重新爭取他們的支持。

▲張博洋再次對於失言風波致歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲疑似基進黨內部對話內容流出。（圖／翻攝臉書）

張博洋因批評民進黨新北市市長參選人林佳龍稱「若當選會公布恩恩案所有資料」，是在消費悲劇，引發質疑，但一張內部對話的截圖流出，內容不只再嗆林佳龍噁心，政策部專員林靖堂更稱應等民進黨自爆。事後台灣基進公布人事異動公告，原新聞輿情部主任張博洋解除職務​、原政策部專員林靖堂調離現職​。

張博洋上午受訪時，再次向佳龍部長、恩恩家屬，以及關切這些事情、希望追討真相的網友、翻轉新北的朋友致上誠摯道歉，隨後便深深一鞠躬。

▲對於失言風波，張博洋鞠躬向林佳龍、恩恩家屬、支持者等致上歉意。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對失言風波遭到黨中央懲處，張博洋表示，黨中央這次懲處是要告訴他，身為黨的一級幹部、政治工作者，所有發言，包含網路上的留言、各式各樣的行為都應該審慎思考，做出仔細評估，要對支持者社會大眾負責。

他反省表示，不是說有了網路粉專、有了知名度之後就在網路上草率橫衝直撞的發言，強調這次懲處對他來說是警惕，尤其在從政這條路上，每一個政治工作者應該都要好好思考自己的發言會對社會各界、當事人以及當事人家屬造成什麼樣的影響。

張博洋表示，這次毫無疑問是他在發言中做了錯誤示範，除了道歉之外，沒有任何其他想法。另外，他說，這件事是他發言中傷佳龍部長，非常謝謝部長對他失言的包容，期待能夠從這位民主前輩的身上以及他接下來在新北選戰，努力學習佳龍部長值得學習的地方。

至於對恩恩案的態度部分是否有所轉變，張博洋說，這件事情一開始就是他沒有搞清楚佳龍部長發言的脈絡，造成第一時間做出衝動莽撞的批評，他絕對支持要追求真相，要讓真相水落石出，也支持要讓新北能夠翻轉。

▲張博洋遭台灣基進解除職務，再道歉林佳龍、恩恩父母。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，這次失言風波恐重創接下來在三民區議員的選情，張博洋表示，他參選三民區是非常多支持者的期待，他一直住在這地方，也對這地方有深刻的感情，希望能夠為三民做出更大的貢獻，這是他一直以來，也是接下來的目標。關於參選，後續會做出審慎評估，也會用十倍努力換取選民的信任，重新爭取支持。