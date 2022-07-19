　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

約16歲嫩妹壞壞！興沖沖帶跳蛋繩索開戰　他男友帶刀衝進秒軟了

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲郭男要自己的16歲小女友上網佯稱約砲，實則釣被害者上鉤「仙人跳」搜刮財物，法院依加重強盜罪判郭7年2個月徒刑。（圖／翻攝pakutaso）

記者蔡怡萍／台北報導

20歲郭姓男子因缺錢花用，與自己的16歲小女友共謀設局仙人跳，並找來15歲蕭姓少年幫忙，果真有一名林姓男子上鉤，興沖沖帶著跳蛋、繩索赴約，但才剛進房就被在外埋伏的郭、蕭持刀闖入，洗劫林男身上的5倍券，甚至連他帳戶內1000元都不放過，台北地院審結依加重強盜罪，判郭男7年2個月徒刑，另外提領存款再依非法由自動付款設備取財罪，處拘役30日，仍可上訴。

警方調查，郭男與16歲小女友因沒錢，竟想到設局「仙人跳」來獲取錢財，並找來15歲的蕭姓少年助陣，先由女友上匿名交友軟體Cheers，隨機尋找目標佯稱約砲，馬上有一名林姓男子上鉤，少女與林男2021年10月30日晚上約在北市八德路某旅店，林男興致高昂帶著跳蛋、繩索赴約，郭、蕭則是分持開山刀、藍波刀、鋁棒埋伏旅店樓梯口。

林男到場後以環境不滿意為由，臨時要帶著少女換到附近其他旅店，少女趕緊用自己手機傳送定位，再告知新的房號，2人才剛進房，郭男馬上到門口敲門假裝「客房服務」，林男帶著疑惑應門，郭、蕭趁隙闖進房內並拿出刀械揮舞，將林壓制在床上，恫嚇「為什麼約我女朋友出來」，而林奮力起身反抗的過程中，肚子遭郭男割出10公分長的傷口。

郭男搶走林男身上的5倍卷，以及少數現金後，又拿提款卡去盜領1000元，少女則在房內擦拭清潔血跡後，3人結夥離開，跑到西門町某旅館避風頭。

警方接獲負傷林男報案後，循線策動3人投案，郭先是坦承與女友、少年共謀強盜，隨後又改口只有恐嚇取財，還想將責任全推給蕭姓少年，但少年則證稱是郭主導，他只是受邀參加；而小女友到案裝傻說，不知道有仙人跳，對整件事都不知情，對於男友與少年怎麼會突然持刀闖進旅店，還表示「以為他們在玩遊戲」。

台北地院審後，郭男依加重強盜罪處有期徒刑7年2月，另外提領林帳戶內存款部分，依非法由自動付款設備取財罪，處拘役30日，可上訴；至於蕭姓少年目前經少年法庭審查後，交由檢察官依加重強盜罪起訴；少女目前仍由少年法庭審查中。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了
桃捷「7天定期票」推5折優惠！　限時開賣
收到一堆「有急事找你」簡訊？ 　NCC有對策：三不五要
房租一口氣漲2.5萬！　27年老店被迫收攤
燒烤店老闆99％撞臉張國榮！　一模一樣網淚：哥哥回來了
7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　下秒爆哀號
Amber輸了！人夫被家暴「比台南Josh還慘」　結局網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了

孫安佐確定無責！在美製槍案高院不受理　檢方未上訴而確定

拐國中女嘿咻！狼師「射後不理」撇：我沒用在裡面　逞慾下場超慘

遭煙火哥騷擾近3年還被誣惡鄰　她心力交瘁：一個車禍害得家破人亡

上國道未繫安全帶！惡男不滿被開單...打R檔「催落去」撞紅斑馬

謊報志工誤餐費、講師費　桃園里長伯夫妻涉貪下場曝

2男240萬買虛擬幣　交易後2同夥搶回現金！衝機場落跑前落網

約16歲嫩妹壞壞！興沖沖帶跳蛋繩索開戰　他男友帶刀衝進秒軟了

快訊／國3北上17.5K嚴重車禍「多車相撞」　現場塞爆了

獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了

孫安佐確定無責！在美製槍案高院不受理　檢方未上訴而確定

拐國中女嘿咻！狼師「射後不理」撇：我沒用在裡面　逞慾下場超慘

遭煙火哥騷擾近3年還被誣惡鄰　她心力交瘁：一個車禍害得家破人亡

上國道未繫安全帶！惡男不滿被開單...打R檔「催落去」撞紅斑馬

謊報志工誤餐費、講師費　桃園里長伯夫妻涉貪下場曝

2男240萬買虛擬幣　交易後2同夥搶回現金！衝機場落跑前落網

約16歲嫩妹壞壞！興沖沖帶跳蛋繩索開戰　他男友帶刀衝進秒軟了

快訊／國3北上17.5K嚴重車禍「多車相撞」　現場塞爆了

獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

柯震東「初體驗」遇上溫柔姐姐引導　「處男轉大人」寫實過程曝光

台積電員工9大福利曝光！全場狂搖頭　給「2物」比較實際

【廣編】WEIDER威德眾星獎助計畫　助HBL球員成就威風人生

野生小S「素顏0偽裝」帶女兒過暑假！現身妖怪村被拍…秒變簽名會

台積電下跌4.5元守住490、萬海強漲逾8%！　台股小跌25點收在14694

20年的習慣！朋友借住他家「見廁所1幕」驚呆　網爆共鳴：我也是

【廣編】攜手名導李惠仁　威德拍攝HBL獎助學金紀錄片

哥吉拉太太看過來！蔡詩萍曬公仔收藏…尺寸網驚嘆：尊夫人心腸真好

富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了

孫安佐確定無責！在美製槍案高院不受理　檢方未上訴而確定

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

花蓮溪玩漂漂河！女泳圈繩索斷裂　遭沖走卡消波塊亡

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

詐「本土劇女神」3000萬　模擬男友落網了

4死槍擊現場還原　李鴻淵槍枝來源曝

獨／康建生技即起暫時停業　70員工留職停薪

她欠14萬　1500萬透天厝遭法拍賤賣

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

台化關廠求償11.4億　彰化縣政府判賠4.7億

更多熱門

相關新聞

花蓮溪玩漂漂河！女泳圈繩索斷裂　遭沖走卡消波塊亡

花蓮溪玩漂漂河！女泳圈繩索斷裂　遭沖走卡消波塊亡

花蓮鳳林鎮中興橋下18日發生一起溺水意外！一名50多歲劉姓女子與家人到花蓮遊玩，並到花蓮溪河床玩漂漂河，但泳圈卻突然翻覆，劉女慘遭湍急溪水沖走。警消人員獲報，緊急前往救援，並在一處消波快下發現劉女，但她已失去生命跡象，緊急送醫後仍是不幸宣告不治。

男業務把客戶14歲女兒勾上床！車震片推特瘋傳

男業務把客戶14歲女兒勾上床！車震片推特瘋傳

道館淪砲房！跆拳教練和少女性交50次下場曝

道館淪砲房！跆拳教練和少女性交50次下場曝

小女友遭偷拍裸照上傳7個A片群組　

小女友遭偷拍裸照上傳7個A片群組　

16歲少年挑戰最年輕獨駕機環球　「7/16抵台」

16歲少年挑戰最年輕獨駕機環球　「7/16抵台」

關鍵字：

少女未成年仙人跳加重強盜少年旅店跳蛋開山刀繩索

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面