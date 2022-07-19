約16歲嫩妹壞壞！興沖沖帶跳蛋繩索開戰　他男友帶刀衝進秒軟了

▲郭男要自己的16歲小女友上網佯稱約砲，實則釣被害者上鉤「仙人跳」搜刮財物，法院依加重強盜罪判郭7年2個月徒刑。（圖／翻攝pakutaso）



記者蔡怡萍／台北報導

20歲郭姓男子因缺錢花用，與自己的16歲小女友共謀設局仙人跳，並找來15歲蕭姓少年幫忙，果真有一名林姓男子上鉤，興沖沖帶著跳蛋、繩索赴約，但才剛進房就被在外埋伏的郭、蕭持刀闖入，洗劫林男身上的5倍券，甚至連他帳戶內1000元都不放過，台北地院審結依加重強盜罪，判郭男7年2個月徒刑，另外提領存款再依非法由自動付款設備取財罪，處拘役30日，仍可上訴。

警方調查，郭男與16歲小女友因沒錢，竟想到設局「仙人跳」來獲取錢財，並找來15歲的蕭姓少年助陣，先由女友上匿名交友軟體Cheers，隨機尋找目標佯稱約砲，馬上有一名林姓男子上鉤，少女與林男2021年10月30日晚上約在北市八德路某旅店，林男興致高昂帶著跳蛋、繩索赴約，郭、蕭則是分持開山刀、藍波刀、鋁棒埋伏旅店樓梯口。

林男到場後以環境不滿意為由，臨時要帶著少女換到附近其他旅店，少女趕緊用自己手機傳送定位，再告知新的房號，2人才剛進房，郭男馬上到門口敲門假裝「客房服務」，林男帶著疑惑應門，郭、蕭趁隙闖進房內並拿出刀械揮舞，將林壓制在床上，恫嚇「為什麼約我女朋友出來」，而林奮力起身反抗的過程中，肚子遭郭男割出10公分長的傷口。

郭男搶走林男身上的5倍卷，以及少數現金後，又拿提款卡去盜領1000元，少女則在房內擦拭清潔血跡後，3人結夥離開，跑到西門町某旅館避風頭。

警方接獲負傷林男報案後，循線策動3人投案，郭先是坦承與女友、少年共謀強盜，隨後又改口只有恐嚇取財，還想將責任全推給蕭姓少年，但少年則證稱是郭主導，他只是受邀參加；而小女友到案裝傻說，不知道有仙人跳，對整件事都不知情，對於男友與少年怎麼會突然持刀闖進旅店，還表示「以為他們在玩遊戲」。

台北地院審後，郭男依加重強盜罪處有期徒刑7年2月，另外提領林帳戶內存款部分，依非法由自動付款設備取財罪，處拘役30日，可上訴；至於蕭姓少年目前經少年法庭審查後，交由檢察官依加重強盜罪起訴；少女目前仍由少年法庭審查中。