道館淪砲房！跆拳教練和少女「每天嘿咻」　判2年喊太重

▲台北一跆拳道教練和14歲女學員交往，期間發生50次性關係，連少女生理期時也不放過。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台北報導

台北一葉姓男子趁著在跆拳道館擔任教練時，和14歲的女學員小琪(化名)交往，小琪表示和教練在一起時「每天都會發生性行為」，2人在跆拳道館、賓館、葉男住處等地性交至少50次，葉男因而遭法院判2年徒刑，葉男認為判太重，上訴稱同期別案有人和少女上床101次，讓她懷孕墮胎2次，也才被判10月徒刑，希望法官能參考並減刑，不過案經上訴到最高法院，仍維持原判，全案確定。

這名葉姓教練為私立大學企管系畢業，領有跆拳道國際5段證照，藉從事教練之便，犯下數起與未成年少女性交案，案發後已改行現從事餐飲業。

判決書指出，該案發生於2013年，當時22歲的葉男在台北中山區跆拳道館擔任教練，因而認識14歲的學員小琪並和她成為男女朋友，在交往期間，葉男頻頻帶小琪到賓館、住處上床，甚至直接把跆拳道館當砲房，性交次數多達50次。

小琪在偵查時證稱，她和教練從交往到分手的半年間，幾乎每天都會發生性行為，連生理期來都會，她當時覺得葉男很愛她，所以同意發生性關係，次數大概是50次以上。

經台北地院審理，認為葉男明知小琪未滿16歲仍逞慾，且迄今未與小琪和解並取得原諒，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，將50次性交分論併罰，每次各處徒刑3月，合併處葉男徒刑2年。

葉男認為判的太重，聲稱2人性關係延續到小琪就讀大學一年級，小琪還在2019年時對他表示「謝謝你這幾年來的照顧」，且希望法官參考同期的其他案件，別人也和15歲少女交往，在8個月期間就發生101次性行為，還導致少女懷孕墮胎2次，卻只被判10月徒刑，相較之下，他對小琪的傷害輕微，且他基於單一犯意、侵害同一法益，性交50次應只合併算做一罪，請求減刑。

不過案經上訴到最高法院，法官認為不同案件的量刑，本就因具體情狀不同而各有差異，葉男每次犯行各滿足該次性慾，50次性交應分論併罰，駁回葉男上訴，全案確定。