偷拍小女友裸照上傳7個A片群組　渣男得坐牢＋賠60萬元

▲蘇男將女友小花露胸、下體的影像，放到A片群組流傳。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市蘇姓男子在網路上認識15歲國中生女友小花（化名），交往期間2人共發生10次性行為，蘇男也用視訊軟體拍下裸露胸部、下體的影像，後來2人發生爭吵，蘇男竟將不雅畫面連同小花的臉書、IG帳號，傳送到7個A片群組供人觀賞。蘇男提前一步於小花報警前先向警方自首，刑事方面，法官依妨害性自主罪判刑1年4月，拍攝、散播猥褻畫面判刑10月；民事方面判賠60萬元。

判決指出，蘇男與小花在網路交友軟體認識，雙方於2016年12月12日開始交往，當時小花年僅15歲。在2017年1月至12月間，小花仍尚未滿16歲，不過兩人已在蘇男台中租屋處及住處發生共計10次性行為；後來蘇男又透過視訊軟體，要求小花在鏡頭前脫衣，進而趁機拍攝其裸露胸部與下體的影片、照片。

某次2人發生爭吵，蘇男竟將先前拍攝的不雅影像，於2020年5月間連同小花含有個人資訊的臉書、IG連結，傳送到A片LINE群「平安秘」等7個群組，且該些群組成員分別有數十人至4、500人。

蘇男在5月2日晚間10時許先向警方自首，小花隨後也報警處理，一審依「與14歲以上未滿16歲女子性交罪」，每罪判刑4月共10罪計，應執行1年4月徒刑；拍攝及散布猥褻畫面依兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法分別判刑5月、6月，應執行10月徒刑。民事被害人求償85萬元，法官判賠60萬元。蘇男上訴二審遭駁回，可再上訴。