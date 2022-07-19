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美國隊長抱怨iPhone 12太重！　網友神回1句「舉得起雷神之鎚？」

▲▼好萊塢演員克里斯伊凡（Chris Evans）受訪時透露，他覺得iPhone 12手機重量太重了。（圖／翻攝自Facebook／Collider Interviews）

▲好萊塢男星「美國隊長」克里斯伊凡表示，他覺得iPhone 12拿起來太重了。（圖／翻攝自Youtube／Collider Interviews）

記者張寧倢／編譯

以漫威超級英雄電影《美國隊長》形象深植人心的好萊塢演員克里斯伊凡（Chris Evans）上個月在個人IG透露，他將自己使用多年的iPhone 6s淘汰，還逗趣地寫道「RIP」告別舊手機。然而，他日前受訪時抱怨，新的iPhone 12太重了，想換回6s。還被網友笑說，「他舉得起雷神之鎚但拿不動一支iPhone嗎？」

▲▼好萊塢男星克里斯伊凡（Chris Evans）發文表示，自己的iPhone 6s已「壽終正寢」。（圖／翻攝自IG@chrisevans）

▲克里斯伊凡發文表示，自己的iPhone 6s已「壽終正寢」。（圖／翻攝自IG@chrisevans）

克里斯伊凡6月底終於把iPhone 6s換掉，並在IG發文說，他會記得那些為了幫手機充電而奮鬥的夜晚，那些模糊的照片，電池在幾分鐘內從100%降到15%之後完全沒電，「RIP iPhone 6s，我們有過很好的時光，我會想念你的Home鍵。」

然而，他接受外媒Collider訪問時透露，自己改成使用iPhone 12系列之後，卻對新的設計不太滿意。講起這話題，他不禁當場掏出新手機一邊示範，一邊抱怨，「我感覺我的新手機太重了，雖然這會讓我看起來像世界上最古老的恐龍。但當我拿起它，用小指支撐整個手機，真的感覺太重了。難道我是唯一一個覺得手機很重的人嗎？」

▲▼好萊塢演員克里斯伊凡（Chris Evans）受訪時透露，他覺得iPhone 12手機重量太重了。（圖／翻攝自Youtube／Collider Interviews）

▲克里斯伊凡被主持人笑說，「美國隊長拿不動iPhone」。（圖／翻攝自Youtube／Collider Interviews）

主持人聞言立刻笑說，「你是在說美國隊長舉不起一支iPhone嗎？」克里斯伊凡也開玩笑回應，「你現在開始咄咄逼人了。」另外，他也抱怨新款iPhone沒有「Home鍵」也改變了弧形設計，他不想要用iPhone SE，「我想要iPhone 6，繼續使用以前的設計，直到它失去功能。」

有國外網友留言表示，「看來克里斯伊凡不知道iPhone 13 mini比6s還輕，螢幕也比6s更大」、「或是他也不知道iPhone SE有Home鍵」、「他能舉起雷神之錘，卻拿不動一支iPhone嗎？」

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