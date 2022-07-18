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養10孩！超人媽每天4點起床「生活像打仗」　每周伙食費破萬

▲▼翠絲有10個孩子，每天的生活都像在打仗。（圖／翻攝自IG／schaeffedthebestforlast）

▲超人媽（右一）全年365天的行程都像在練兵。（圖／翻攝自IG／schaeffedthebestforlast）

實習記者林郁婷／綜合報導

暑假是不少家長的「惡夢」，小孩在家每天的生活就像在打仗，不過美國一名媽媽育有10個孩子，不用等到暑假，全年365天都像在練兵。她每天都需要4點起床整理，接著送孩子去上學，她也會分配家務讓孩子們學習做家事，人口眾多除了讓生活忙碌之外，伙食費也相當驚人，一周高達400美元（約新台幣12000元）。

根據《太陽報》報導，居住在美國亞利桑那州的32歲超級媽媽翠絲（Tracee Schaeffer），和40歲的丈夫賈斯汀（Justin）育有一個14歲、一個13歲、兩個12歲、一個11歲、兩個9歲、兩個8歲及最小3歲，共10個孩子。

翠絲表示，她會制訂家務表讓孩子分擔家事，如此一來就有時間經營自己的網路事業。她每天凌晨4點起床，趁這段時間做喜歡的事，等到6點開始準備早餐，而孩子們則開始做今天負責的家務，之後就是送較大的孩子們去上學，下午開始做晚餐，再接他們放學，然後一起寫作業和吃飯，還要送他們參加曲棍球練習。

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▲一餐要準備12人的餐點。（圖／翻攝自IG／schaeffedthebestforlast）

為了讓每個孩子學到不同技能，翠絲會每3~4個月就交換家務內容，因為人口眾多，家務量也相當龐大，就需要孩子們一起分擔完成，一周的伙食費更高達400美元（約新台幣12000元），而翠絲也直言，「我絕對沒有時間或心力去商店採買」，因此都是透過網路購物送到家，但每次買的量都會剛剛好，因為不喜歡家裡囤積食物。

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