記者袁茵／台北報導

2022台北上海雙城論壇於19日上午10時30分在晶華酒店登場，此次輪到台北方主辦，受到疫情影響，雙方採視訊方式交流。針對此次雙城論壇為台北市長柯文哲任內最後一屆，東森集團總裁王令麟表示，和平是主流共識，民間交流需要加強，不論未來台北市長為何種政黨，都期盼交流不要中斷。

▲東森集團總裁王令麟出席2022台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

2022台北上海雙城論壇主題為「韌性 永續 人文」，與去年相同採視訊舉辦，並取消分論壇，僅由兩市市長、副市長致詞，以「節能減碳 淨零排放」議題發表主題演講，再由上海方致贈《上海台北城市論壇回眸》紀念冊，並就循環經濟、智慧交通及圍棋運動等領域，簽署合作備忘錄（MOU）。

面對此次為柯文哲任內最後一屆雙城論壇，多次受邀出席參與的王令麟表示，近年來兩岸官方交流中斷，民間交流更顯得重要，自己已多次參加雙城論壇，相信台灣民眾都了解「和平是主流共識」，雖然官方有不同意見，但認為民間交流需要加強。

王令麟指出，柯文哲不畏懼政治壓力、持續推動城市論壇，讓他非常欽佩，也如同民進黨台北市長參選人陳時中所言，任何論壇只要有價值存在，就值得舉辦，所以期盼論壇交流持續舉辦，並期許兩岸相互交流、體諒與認識，繼續維持兩岸和平發展。

針對雙城論壇在兩岸局勢緊張下舉辦的重要性意義，王令麟提到，兩岸和平是全球關注的議題，僅次於烏克蘭與蘇聯，他身為企業家，同時也是民眾多數看法，兩岸應要交流、和平發展，對於柯文哲不畏懼外界批評仍堅持舉辦的態度給予肯定。

王令麟表示，台商在中國大陸投資不少，去年兩岸經貿順差近1000億美元，約佔台灣總出口值43％，如此重要的區域夥伴，尤其兩岸同文同種，「我覺得柯市長舉辦雙城論壇是很有意義的。」

王令麟強調，雖然這是柯文哲任內最後一屆雙城論壇，但是從前市長馬英九、郝龍斌任內不斷延續，不論未來台北市長為任何政黨，都期盼交流不要中斷，持續進行。