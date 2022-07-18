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社會 社會焦點 保障人權

超速罰單揪出渣尪3年婚外情　小三還墮胎！正宮崩潰求償150萬

▲▲偷情,外遇,劈腿,婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲渣尪不顧結髮30年的妻子，外遇小三將近4年，墮胎時還給錢買補品。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃資真／台北報導

一名人妻結婚30年以來辛苦操持家務，卻在某天發現丈夫的超速罰單，竟爆出其長達3年多的婚外情，小三甚至懷孕後為愛墮胎，體內再裝入墮胎器，人妻氣得對小三提告侵害配偶權。台北地院判決小三須賠償60萬。

人妻主張，她與丈夫自1992年結婚以來超過30年，育有3名子女，這些年來她不只每天清晨4點起床經營早餐店，結束後還得替家人準備晚餐、照顧小孩，晚上12點才能入睡，努力省吃儉用，只為了跟家人共享天倫之樂。

沒想到，這段婚姻早已出現了裂痕，人妻去年11月11日發現在桃園工作的老公，卻在台北市被開超速的罰單，驚覺有異，質問老公為何當時沒在桃園上班，他僅簡單回覆「去台北101逛逛」，不願再說更多。

人妻仍覺得不對勁，解鎖老公手機後，發現他和另名女性的對話紀錄超曖昧，包括「愛你、想妳」、「親愛的」、「所以我只是你的妹妹或是性伴侶，可是你在這一塊根本都不缺」，逼問老公後，才承認早從2017年開始到2021年期間在外有了小三，小三甚至懷上他的種，到醫院墮胎後，再裝上體內避孕器。

人妻得知後瞬間崩潰，還罹患憂鬱、焦慮、恐慌等症狀，使其30多年來的努力全都付之一炬，因此向小三提告，並求償150萬元。

小三反駁稱，她在網路上認識原告老公後，就經常聽對方提及其婚姻生活不和，兩人僅是偶而碰面聚餐聊天，雖然對方曾告白過，但自己都強調只想做朋友，裝避孕器一事也跟他無關。

不過，這位渣尪以證人身分出席時證明，公司請假紀錄上大多都是自己特意請假開車北上去找小三嘿咻，小三懷孕後，自己還拿1萬5給她墮胎，剩下的讓她買補品。

法官依據LINE對話紀錄、小三流產紀錄，認定小三與原告老公確實有發生關係，即使小三強調兩人只是單純聊天，過程中都一直有劃清界線，但她卻利用原告老公自己的親密關懷，當作「工具人」使用，持續接受對方的財物，判決小三侵害配偶權，須賠償60萬元給正宮，可上訴。

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