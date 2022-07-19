死亡率近100%！台中21週巴掌仙子　「370克如鋁罐」世界級紀錄

▲台中一名巴掌仙子早產寶寶小葶出生體重僅370克，跟一個鋁罐一樣重。（圖／中山附醫提供）

記者許權毅／台中報導

台灣出現世界級巴掌仙子！台中中山附醫去(110)年10月接生一名極低體重早產兒「小葶」，當時小葶在媽媽肚子待了138天，僅僅21週又5天，出生體重只有370克就像一個鋁罐飲料一般重。院方說明，原本預估死亡率接近100%，存活率不到1%，且依法22週以下一般就屬於流產，不特別急救，但小葶那一聲哭聲讓院方破例搶救，經過6個月的照護，小葶現在約5個月大，體重達到6.3公斤，順利出院跟爸爸媽媽回家。

中山附醫表示，國外最小早產兒體重紀錄為212克，但其週期為23週，週數越小則代表成熟度越低，挑戰也越大。小葶出生時雖達到370克，但週數僅21週又5天，是世界級的紀錄。

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▲小葶小小的腳掌，只跟成年人的第一手指指節差不多長。（圖／中山附醫提供）



剛出生的小葶，腳掌小到跟成年人的第一個指節一樣長，甚至跟一包濕紙巾差不多大，院方也說，當時小葶連皮膚都不完整，幾乎沒有角質就像燒燙傷的皮膚，用無菌的聚乙烯袋包裹住小小身軀，也住在溫暖、溼度極高的保溫箱，藉此模擬子宮的環境。

小葶身上動了至少3種不同手術，每每她都堅強度過。新生兒科王杏安主任說，醫療設備跟記錄還是有一定的侷限，讓團隊努力克服的動力，就是看見孩子勇敢的求生意志，不顧一切辦法也要解決難題。

▲院方透露21週又5天，在台灣是首見，更是世界級的紀錄。（圖／中山附醫提供）



王杏安表示，6個月的照護中，小葶因為肺部發育不成熟，嚴重的呼吸窘迫症候群，出生即接受一連串的急救插管，給予人工肺泡表面張力素，歷經傳統呼吸器、高頻震盪呼吸器等的治療，另外手術則為動脈導管栓塞術、早產兒視網膜病變的雷射等等。

今年4月小葶矯正年齡達到2個月時，體重已經成長到4600克，經過父母以及團隊細心照料，5月底已經不再需要戴著氧氣，到現在7月矯正年齡為5個月，體重到6.3公斤，與正常足月兒發展也一樣，順利回家平安長大，院方也說，感謝孩子給團隊機會，也上了一課「堅強活下去的信念」。

▲▼經由團隊與家長細心照料，小葶現在的體重跟足月兒里程碑相同。（圖／中山附醫提供）