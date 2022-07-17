西南風沉降及散熱差　「台北市這區」連2天飆破38度

▲士林區社子島連2天高溫達38度以上。（圖／水利處）



中央社

根據氣象局資料，今天最高溫在台北市社子，達攝氏38.5度，已連2天達38度，高溫原因包含太平洋高壓勢力強、西南風過山沉降、盆地散熱不易及都市熱島效應等。

根據中央氣象局網站，今天最高溫在台北社子38.5度，也是今天全台唯一達38度的地區；高溫前10名中有8名由台北、新北包辦，另外再加上花蓮占2名。

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氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，由於近期太平洋高壓影響，天氣晴朗，加上偏西南風，大台北地區有氣流過山沉降的情況，且台北屬於盆地，本身就不易散熱，另有都市熱島效應等綜合因素，導致近期易有極端高溫。

由於這已經是台北社子連2天高溫達38度以上，昨天也高達38.5度。林定宜提到，近日會再針對當地監測儀器進行確認，避免有誤，但不論如何，大台北、花蓮縱谷未來幾天仍會有高溫逾37度以上的機會。

林定宜表示，明天持續受西南風影響，中南部清晨到上午有不定時短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區、各地山區會有雷陣雨，雨勢較今天趨緩。

另外，林定宜提醒，明天中午前後雙北、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣有連續出現36度高溫的機會，留意紫外線過強。

林定宜指出，19日至24日仍受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱。19、20日午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，19日清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨；21日至24日午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

林定宜說，雖然在菲律賓東南方海面有一些熱帶擾動發展的跡象，但由於太平洋高壓的勢力太強，因此也不太有機會往台灣方向移動；根據目前資料，未來10天大致上都會是高溫炎熱的天氣，且水氣少、降雨範圍將逐漸縮減。