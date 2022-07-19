李鴻淵槍枝來源曝！7死槍擊現場還原　他「揹整袋」埋伏3小時索命

▲屠殺案2個槍擊地點分別為康建公司辦公室及培養牛樟芝的農舍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

李鴻淵作案前，揹著一整袋的槍彈、手銬，以及滅音器，他算準時間，等待賴敏男進入農場工寮，欲一槍斃命，沒想到賴博士因故未現身，於是他先殺害賴的弟弟、劉姓課長，進入公司後，先將不相干的人趕進廁所，再好整以暇地殺害賴敏男父女、張姓女主任；而當時與賴博士在一起的客戶，倉皇逃到派出所報案，警方才知道有此命案。

上週五早上11點多，大批警力將台中一間養生會館團團包圍，準備攻堅，因為警方掌握，犯下南投草屯「康建生技公司」4死1重傷、行刑式槍擊案的凶手李鴻淵就躲在裡面，警方逐層搜索，最後在頂樓加蓋的鐵皮屋夾層中，發現滿身大汗的李，不費一槍一彈就將他壓制逮捕，同時也在現場查扣3把已上膛的手槍及近200發子彈。

▲李鴻淵（左）闖入康建公司辦公室，對負責人賴敏男、賴的女兒及女主管開槍。

李鴻淵雖然乖乖就逮，但口氣狂妄，還很臭屁地告訴警方，已把8年前對他做出不利證詞的人「全部消滅」，完成了心願，此外，他還透露，原本計畫與警方決一死戰，最好能被警察亂槍打死，萬萬沒想到這麼快就被掌握行蹤，讓他還來不及交代後事，就狼狽落網。

對於槍彈來源，他口風很緊，先說「撿來的」，之後又強調不能說，因為會「害到朋友」，警方初步調查，懷疑槍彈是李鴻淵的釣友提供，目前正擴大偵辦中。

▲李鴻淵脫去安全帽、狂飆逃逸的畫面經員工指認，警方才確認他就是凶手。



本刊調查，李鴻淵熱愛海釣，尤其對名為「黑格」的魚種情有獨鍾，曾多次拿下釣魚比賽冠軍，還有「黑格淵」的綽號，也結識不少釣友，據悉他這次犯案用的槍彈、滅音器，就是有黑道背景的釣友提供，他之所以逃往台中，就是為了返還犯案工具。此外，由於他最常從嘉義布袋出海，警方一開始擔心他利用海釣船偷渡，還特別通令各港口安檢所加強戒備。

▲李鴻淵躲了一晚，最後在台中養生會館頂樓夾層被警方逮捕。

▲槍擊案發生後，殯葬業者將亡者大體運至殯儀館暫存。

這起慘絕人寰的槍擊案，發生在上週四，南投草屯以生產牛樟芝聞名的康建生技公司董事長賴敏男，下午1點多跟往常一樣忙碌，一般這個時候，他會離開公司，到附近的農舍巡視牛樟芝，但當天有幾名客戶來訪，耽擱了一些時間。

賴敏男遲遲沒出現，一點多就再在農舍旁埋伏的李鴻淵按耐不住了，滿懷殺意的李揹著一整袋槍彈、刀械與5副手銬，下午4點多，他戴上頭套、闖入農舍，當時賴敏男的弟弟賴鋕卿、康建公司園藝課長劉慶杉正忙進忙出。

這惡煞一進入，就持裝有滅音器的手槍喝令2人不准動，並將他們的雙手反銬在椅背，最後朝2人眉心射擊，一人一槍，2人當場斃命。過了半晌，賴敏男依舊沒出現，李鴻淵乾脆殺上門去！5點整，他知道是下班時間，門禁較為鬆散，這名前員工大刺刺騎著劉的機車，跟保全員說了一聲：「我找賴博士！」然後直闖一樓辦公室，接著戴上頭套，換了一把上膛的手槍。

李不是見人就殺，他是有選擇性的，當時在辦公室的還有該公司老廠長、2名客戶及1名菲律賓籍移工，李掏出手槍，命這4人進入廁所、不准出來，接著才展開行刑式的屠殺。



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