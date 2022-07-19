本土劇女神遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

▲本土戲劇女王連靜雯最近的作品是去年在銘傳大學開拍的新戲《一起一起》，近來傳出她遭網路感情詐騙3,000萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

虛擬貨幣投資市場起伏巨大，高報酬吸引許多投資人加入，投資客遭詐騙的災情也因此層出不窮，甚至發展出感情交友結合投資吸金的「複合式詐騙」，被害者不乏名人。台北地院及桃園地院近日審理一宗此類型詐騙案件，赫然發現有「本土劇女王」之稱的女星連靜雯也深受其害，她透過網路認識在中國的詐騙集團成員，誤信對方欲交往且可代為投資「泰達幣」，先後匯出3,000萬元到對岸，不只血本無歸，連對方的真面目也沒見到，至今只抓到人頭帳戶，錢早已不知去向。

本刊調查，連靜雯是在去年1月透過網路認識看起來相當帥氣的Bruce，對方自稱人在中國，2人互加LINE及IG聊天，聊事業也聊家庭，單身的連靜雯後來便與對方談起感情，男方頻頻誇讚她長得很漂亮。在溫情攻勢下，連靜雯開始思考雙方的未來，男方更靠著每天噓寒問暖逐漸打動她的芳心，彼此甚至還以老公老婆互稱，並開始談到要如何共創未來。

「老公幫妳投資，一起成長，等疫情過了，我們就能見面了。」眼看連靜雯已被攻陷，這位從未現身的Bruce以結婚為前提，開口邀請連靜雯投資，介紹她買期貨及泰達幣，還提供網站給她隨時監看投資盈虧，且強調有團隊進行大數據分析，用量化交易的方式，由電腦程式讓她買在低點、賣在高點。

一切看似美好，殊不知全都是詐騙集團設下的圈套，人是假的，投資也是假的，連靜雯在網站上看到的獲利數字當然都是假的，但她卻渾然不知已成了肥羊，每次以50萬元不等的金額，匯入對方指定的帳戶，由於都是匯入台灣本地銀行帳戶，名稱也都是中文名字，讓她一度懷疑是否遇到詐騙。

匯了數百萬元後，連靜雯持續加碼，陸續匯出數千萬元，直至最後匯出一筆39萬元款項後，就再也聯絡不上對方，至此她才驚覺受騙，報警求助，與她互稱老公老婆的Bruce從此人間蒸發，先後匯了3,000餘萬元給他，到頭來成一場空，檢警逮到20餘名被告，但均是人頭戶或車手，主謀仍未落網，連靜雯恐難以追回被騙款，全案台北地院及桃園地院近日將開庭審理。

▲詐騙集團鎖定連靜雯，以交往及投資泰達幣等方式向她詐騙。圖為警方去年破獲類似手法的泰達幣詐騙集團。



連靜雯有「戲劇女王」稱號，曾參與37部電視劇及5部電影演出，其中，參演三立電視台的《台灣霹靂火》《台灣龍捲風》《天下第一味》《家和萬事興》等高收視8點檔，讓許多觀眾認識她；尤其是她飾演「蔡有美」「劉世美」等壞女人、狐狸精角色，演得非常出色，近來轉換跑道到YouTube頻道，也發展自創麵食品牌「靜享」系列，睽違5年推新作，啦啦隊電影《一起一起》則已開拍。

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