詐「本土劇女神」3000萬　模擬男友落網了！真面目很心碎

▲熱門本土劇《天下父母心》中的壞女人蔡有美是讓連靜雯走紅的重要角色。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

慘遭詐騙的連靜雯，過去曾有「戲劇女王」稱號，曾參與37部電視劇及5部電影演出，其中，參演三立電視台的《台灣霹靂火》《台灣龍捲風》《天下第一味》《家和萬事興》等高收視8點檔，讓許多觀眾認識她；尤其是她飾演「蔡有美」「劉世美」等壞女人、狐狸精角色，演得非常出色，不只常被入戲太深的觀眾罵，甚至有觀眾勸她要有良心，讓她哭笑不得。

連靜雯演活壞女人，現實生活卻躲不過壞男人，在網路上認識了「Bruce」後，雙方還沒見過面，就互稱老公老婆的，連靜雯不斷加碼投資，匯了3,000萬元後，對方從此人間蒸發，本刊調查，向女星連靜雯騙走3,000萬元的詐騙集團，是以亂槍打鳥方式，從臉書、IG等社群媒介找尋被害人，互加LINE聊天、交往，再要求被害人以賺取結婚基金為由一起投資，項目有飆股、外匯、虛擬貨幣（泰達幣或比特幣）、期貨等。

▲警方逮到的詐騙集團成員大多是社會邊緣人，無力賠償被害人損失。圖為示意畫面。

連靜雯演活了蔡有美等壞女人角色後，在《白鷺鷥的願望》中出演被妹妹、愛人背叛的悲情女主角，戲路大轉換也難不倒她，觀眾從邊看邊罵到邊看邊哭，也因此奠定她本土劇一姐的地位，但戲分越來越重，身體健康也開始亮紅燈，7年前嘗試轉型及轉換跑道，投入直銷事業。

2020年她開設YouTube頻道，推出以大明星幕後為主的《女王小跟班》及美食節目《姐帶你吃喝玩樂》，去年更發展自創麵食品牌「靜享」系列，近來還與女性網路媒體《柯夢波丹》共同推出《瑜珈之靜》影音與圖文瑜伽專欄，更有多款LINE真人貼圖，除了拚事業，她也抽空從事公益活動，擔任至善基金會「快樂大掃」愛心大使。睽違5年推新作，啦啦隊電影《一起一起》則已開拍。

▲詐騙集團分工越來越細，警方最常查獲的是向被害人收款俗稱「水房集團」人頭帳戶大盤商，主集團都在海外難以破獲。圖為示意畫面。

不料，就在她事業得意之際，卻遇上詐騙集團。利用投資人想迅速獲利的心理，營造高報酬、無風險、保證獲利等假象誘騙投資，如今連明星都成為詐騙集團眼中的目標而誤踩陷阱，一不小心就可能賠光積蓄。

目前我國警方能掌握的，僅是人在台灣「水房集團」的人頭帳戶大盤商、人頭帳戶與車手，真的拿走大筆詐騙金額的首腦集團，在層層分工下，根本無法破獲，連靜雯遭詐騙案雖已在台北及桃園等地逮到20餘名被告，卻都是水房集團以及用3萬至5萬元出售銀行帳戶的人頭，他們已被收押，將來也都會被判有罪，但多半是社會邊緣人，恐怕也沒錢可以賠償被害人。

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