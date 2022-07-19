詐騙帥男友起底！1句話讓「本土劇女神」沒見過面也願意掏3000萬

▲複合式詐騙是近來常見手法，詐騙集團透過分工從臉書、IG找尋被害人，再以結婚為前提騙被害人投資。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地院及桃園地院近日審理一宗此類型詐騙案件，赫然發現有「本土劇女王」之稱的女星連靜雯也深受其害，她透過網路認識在中國的詐騙集團成員，誤信對方欲交往且可代為投資「泰達幣」等，先後匯出3,000萬元到對岸，不只血本無歸，連對方的真面目也沒見到，至今只抓到人頭帳戶及車手，錢早已不知去向。

昔日8點檔女神連靜雯，淡出戲劇圈多年，工作依舊滿檔，不只推出個人頻道，與時尚品牌跨界合作，近日她還在主持的網路節目上大秀凍齡美貌，推出的聯名口罩也廣受歡迎，離開戲劇領域後似乎仍一帆風順。

▲「靜享」乾拌麵是戲劇女王連靜雯自創的品牌。

斜槓事業看似順利，但這位人前亮麗的大明星，現實生活中不只在感情世界栽了大觔斗，辛苦賺來的血汗錢也血本無歸，最離譜的是，被她當成真命天子的對象，騙了她近3,000萬元，她卻連對方的真面目也沒看過。

本刊調查，連靜雯是在去年1月透過網路認識看起來相當帥氣的Bruce，對方自稱人在中國，2人互加LINE及IG聊天，聊事業也聊家庭，單身的連靜雯後來便與對方談起感情，男方頻頻誇讚她長得很漂亮。

在溫情攻勢下，連靜雯開始思考雙方的未來，男方更靠著每天噓寒問暖逐漸打動她的芳心，彼此甚至還以老公老婆互稱，並開始談到要如何共創未來，但最後卻是被騙走了畢生積蓄，目前她正全力拚工作，重新再出發。

老公幫妳投資，一起成長，等疫情過了，我們就能見面了。」眼看連靜雯芳心已被攻陷，這位從未現身的Bruce以結婚為前提，開口邀請連靜雯投資，介紹她買期貨及泰達幣，還提供網站給她隨時監看投資盈虧，且強調有團隊進行大數據分析，用量化交易的方式，由電腦程式讓她買在低點、賣在高點。

一切看似美好，殊不知全都是詐騙集團設下的圈套，人是假的，投資也是假的，連靜雯在網站上看到的獲利數字當然都是假的，但她卻渾然不知已成了肥羊，每次以50萬元不等的金額，匯入對方指定的帳戶，由於都是匯入台灣本地銀行帳戶，名稱也都是中文名字，讓她一度懷疑是否遇到詐騙。

▲虛擬的泰達幣常被用來引誘被害人投資，詐騙集團也會利用泰達幣洗錢，造成檢警追緝困難。

匯了數百萬元後，對方仍僅用LINE及IG和她聯絡，甚至告訴她，因為疫情關係，暫時沒有辦法從中國回來，但在美國QE（量化寬鬆）政策下，股匯市大漲，不到半年獲利已破千萬元，鼓吹要她加碼投資。

由於當時全球股匯市行情走升，讓連靜雯深信不疑，持續加碼，陸續匯出數千萬元，直至最後匯出一筆39萬元款項後，就再也聯絡不上對方，至此她才驚覺受騙，報警求助，與她互稱老公老婆的Bruce從此人間蒸發，先後匯了3,000餘萬元給他，到頭來成一場空。

為了取信被害人，對方會傳送所謂的「BCH」（比特幣）、「群創投顧」及交易外匯的「Fitbelaepro」與「U-trade」等假投資網站連結的APP或交易平台，鼓吹被害人加入，或要求將投資款項匯到國內的指定帳戶，再經層層轉帳，以購買泰達幣等方式洗錢匯往海外，受人數逾50人，遭詐騙金額從5萬元到3,000萬元不等，目前正由台北地院及桃園地院審理。

此詐騙集團的主謀在國外，除了向台灣人詐騙，也向中國人詐騙，連靜雯將錢匯至對方指定的國內銀行帳戶後，不到1分鐘即由俗稱「水房集團」的人頭帳戶大盤商成員進行分組，指派「車主」、「幹部」及「交通」等成員，分組提領被害人匯出的錢，以現金上繳水房集團收水成員，再由收水成員將拿到的現金換成虛擬貨幣泰達幣，轉入國外帳戶的虛擬貨幣錢包，讓金流出現數個斷點，至今難以追查。

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